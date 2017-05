Kempingezni az igazi Balatonon

A Balatontourist-kempinglánc 12 kempingjében 5200 kempinghellyel, 500 bungalóval, 200 mobilházzal, bérelhető lakókocsikkal és berendezett komfortos sátrakkal várja a kempingezni vágyókat. A kempingszezon már el is kezdődött, foglald le már most a helyed!

Áprilisban már meg is nyitottak a nagyobb kempingek: Aranypart, Füred, Strand-Holiday, Vadvirág, Zala, Park, Napfény, Mirabella ex Autós, most pedig már mindegyik kemping készen áll a vendégek fogadására.

Az előrejelzések szerint ez 2017-ben sem lesz kis feladat, hiszen a kínálat kedvelt elemeiből – faházak, mobilházak, bérelhető sátrak – a főszezonban már vadászni kell a helyeket és már sok előszezoni hétvégén elkeltek a házak, mobilházak.

De időben le kell foglalni az igen kedvelt nagyméretű, vízparti parcellákat is, mert ugyan kempinghelyet folyamatosan tudnak biztosítani a kempingek, de a panorámás, komfortos, extra parcellákat már jóval korábban le kell foglalni, előrendelésben.

Idén 20%-kal emelkedett az előfoglalások száma a tavalyi év adataihoz képest. Elsősorban a külföldről érkező vendégek foglalják le helyüket előre. A belföldi vendégek jellemzően a tavasszal megrendezésre kerülő turisztikai vásárok után döntenek a nyaralásuk helyszínéről. Évről évre jellemzőbb, hogy az a hazai vendég, aki biztosítani szeretné a helyét a kiválasztott szálláshelyen, előre foglal, főleg, ha üdülőházban vagy mobilházban szeretne nyaralni.

A sátor és lakókocsihelyekre érkező foglalási aktivitást a 10 %-os előfoglalási akció segítette, amely februárig tartott.

Újdonságokkal készülnek a 2017-es szezonra is:

Július 7-ig a kempingek nyitásától egyes szállástípusokra 7=6 akciót hirdettek.

Új medence létesítése fejeződött be két kempingben, és a teljesen felújított Carmen Plusz üdülőházak száma is bővült. A nagy teraszos, légkondícionált mobilházak számát folyamatosan bővítik a növekvő kereslet miatt.

További információkért keresd a BalatonTourist honlapját vagy Facebook-oldalát.