Hangolódjunk Bruno Mars ma esti koncertjére az 5 legjobb számával

Nagy mulasztását pótolja ma este Bruno Mars: végre fellép Budapesten! Hogyha te is ott leszel a koncertjén, segítünk ráhangolódni a partyra az 5 legjobb számával, ha pedig nem tudsz menni, pedig fanja vagy, akkor hallgasd meg ezeket a számokat otthon, és képzeld azt, hogy a koncertjén vagy.

Grenade

2011. januárjában került az amerikai slágerlisták élére Mars egyik korai száma, a Grenade. Nekünk személy szerint ez a korszaka tetszett a legjobban, legalábbis dalai szövegét és mondanivalóját tekintve mindenképpen ekkor volt a toppon.

Nothing on You

Minden előadónak van egy olyan sikerszáma, mely valójában nem is a saját szerzeménye, csak közreműködik a dalban. Így van ez B.o.B. számával, a 2010-es Nothing on You-val is, melyben Bruno Mars hangja is felcsendül, aminek nagyon örülünk, mert nélküle egész biztosan nem lett volna ekkora siker ez a nóta.

It Will Rain

Minden koncerten van egy chillezős rész, amikor a magasba lendülnek a kezek és mindenki átszellemülten billeg jobbra-ballra, miközben melankolikus dallamok csendülnek fel a színpad felől. Reméljük, Bruno Mars nem fog elfelejtkezni az It Will Rain című számáról koncertje lassúzós résznél.

24K Magic

Tavaly októberben jelent meg az énekes 3. lemeze, melynek első kislemeze a 24K Magic volt. Bruno alighanem a táncparkettre is be akart törni ezzel a CD-jével, amikor ezzel a pörgős, partis számmal kezdte el reklámozni a korongját. Jól tette, ez is s slágerlisták elején landolt.

Uptown Funk

Hiába jelent meg már 3 éve a szám, szinte még ma sem lehet olyan buliba menni, ahol ne játszanák le legalább egyszer az Uptown Funkot.De ezzel nincs is semmi baj, ugyanis már első hallgatás után belemászik a szám dallama az ember fülébe, és bizony, ott is marad örökre.