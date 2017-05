A Parlament a világ leghíresebb látnivalói közé került

Mindig is tudtuk, hogy a magyar Parlament egy csodálatosan szép épület, de most már hivatalosan i kijelenthetjük: imádják az ideérkező turisták is. A MTV1 híradó értesülései szerint az épület felkerült a világ leghíresebb látnivalóinak listájára.

A beszámoló szerint turisták szavazatai alapján egy amerikai bejegyzésű utazási cég állított fel egy TOP 15-ös listát. A magyar Parlament olyan építészeti remekművek közé került be, mint például a vatikáni Szent Péter-bazilika vagy a kínai Nagy Fal. Szakértők szerint az újabb elismerés tovább fokozhatja a Magyarország iránti érdeklődést – tették hozzá a Híradóban.

MTI