Minden, ami irodalom – Közeledik a nyári Margó Irodalmi Fesztivál

Jövő szerdától, június 7-11-ig rendezik meg a nyári Margó Irodalmi Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, rendhagyó szerzői estekkel, koncertekkel és felolvasásokkal. Az ötnapos fesztiválon fellép többek között friss kötetével Nádas Péter, Peer Krisztián, Szív Ernő, Tóth Krisztina és Kemény Zsófi. A rendezvény összes programja továbbra is ingyenes.

Az idei nyári Margó első napján, június 7-én a Libri irodalmi díjak nyerteseivel, Jászberényi Sándorral és a közönségdíjas Kepes Andrással indul a Bookline, az Aegon és a Főváros támogatásának köszönhetően ingyenes fesztivál, majd este 7-től Bródy Jánosé a színpad: az 52 év dalszövegeit új kötetben megjelentető zenész-dalszövegíróval Grecsó Krisztián beszélget, közreműködik Bálint András és Csákányi Eszter. Később az irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan dalait és hozzá kapcsolható sajátjaikat adják elő Kiss Tibi, Jónás Vera, Szabó Benedek, Makó Dávid és Másik János. Este 10-től az új verseivel visszatérő Peer Krisztián lép a színpadra: a költő a hamar sikerlistákra kerülő 42 című kötetét Hajduk Károly színész közreműködésével mutatja be.

Másnap, 8-án izgalmas túrán vehetnek részt az időben regisztrálók: Nyáry Krisztián vezetésével Arany, Pilinszky, Heltai és Bródy Sándor egykori lakhelyét lehet felfedezni a Mikszáth térről indulva. Fél 6-tól premier a Premier Kultcaféban: az idei Aegon Művészeti Díj tíz döntőséről készült portréfilmet lehet először látni, jobban megismerve nemcsak a győztes Krasznahorkai Lászlót, de Spiró Györgyöt, Térey Jánost, Zoltán Gábort vagy Németh Gábort is. Este fél 7-től a tavalyi Libri irodalmi közönségdíjas Bartis Attilával és az új kötettel jelentkező Kemény Istvánnal lesz beszélgetés, majd az újságíró Munk Veronika mutatja be Kéjutca című könyvét, amely több éves kutatómunka eredményeként a Németországban dolgozó magyar prostituáltak rejtett világát tárja fel.

A fesztivál pénteki napja az Aegon Művészeti Díjat (2007) és Libri irodalmi díjat (2016) egyaránt magáénak tudható Rakovszky Zsuzsa Célia című új regényének bemutatásával indul: a szerzővel, aki először írt férfi elbeszélőt, Szabó T. Anna beszélget, Kocsis Gergely közreműködésével. Este 7-től a magyar fotóművészek friss fotókönyveit a PIM-ben harmadszor bemutató kiállítás nyílik: a kiállítássorozat célja a photo book műfajának és friss trendjeinek megmutatása.

Fél 9-től az évfordulós írók műveit újraértelmező állandó margós program, a Kedvencek temetője ezúttal a Toldi szövegével lép párbeszédbe Dunajcsik Mátyás, Karafiáth Orsolya, Kiss Tibor Noé, Maros András, Péterfy Gergely és Szabó T. Anna kreatív előadásában, majd egy másik visszatérő Margó-elem, az Éjszaka a múzeumban szintén Arany költészetére épül. A kétszáz éve született költő gyilkosságról, bűnről és bűnhődésről szóló balladái ma akár krimiként vagy thrillerként is olvashatók – ezt a világot írják és mesélik újra a PIM tereiben a fellépők.

A hétvégén mindkét nap GyerekMargóval indul: szombaton 10-kor a Jóga-Móka rendszer megalkotója, Csíki Mariann tart gyerekjógát, amihez az oktató új könyvét kiadó Bookline az óra után hazavihető pólókat és matracokat is biztosít. A mozgás mellett lesznek kreatív foglalkozások, játékok és mesélés is. Fél 5-től az Esterházyval évtizedeken át levelező, magyar származású Marianna D. Birnbaum kultúrtörténésszel, Máté Gábor közreműködésével, Péczely Dóra beszélget, majd Tisza Kata, Szív Ernő és Takács Zsuzsa új könyve kapcsán lesznek programok a Margón. Szombat este 8-tól a Világló részletek című memoárjával Nádas Péter a főszereplő: a tizenkét év után jelentkező író 1300 oldalas műve nemcsak a fesztivál, de egyelőre az év legfontosabb könyvének tűnik. A szombat estét a Margó új, az aktuális magyar slambajnokot bemutató sorozatának nyitányaként, Basch Péter slamestje, valamint Csider István Zoltán és Pion István műsora a 130 éve született Kassák Lajos emléke előtt tiszteleg.

Az idei nyári Margó utolsó napján 16 órától Schein Gábort kérdezik tizedik verseskötetéről, fél 5-től pedig a kamaszokat próbálja közelebb hozni a kortárs költeményekhez például Sirokai Mátyás és Závada Péter. Utána Kemény Zsófi első regénye kapcsán beszélget a színpadon Szentesi Évával, az Ivan & The Parazol két tagjának közreműködésével, majd 19 órától Tóth Krisztina legújabb tárcakötetét, a Párducpompát mutatja be. A Margó utolsó programja idén nyáron is koncert, a PIM udvarán ezúttal a pécsi 30Y ad rendhagyó kocsmakoncertet.

A teljes programot böngészni, illetve június 1-jétől a korlátozott befogadóképességű programokra regisztrálni a margofeszt.hu oldalon lehet.