A hatalmas zivatartól a nyári chillezésig – A hét top 5 cikke

Ezen a héten átéltünk egy kisebb fajta monszunt, de reméljük, hogy most már végre bekapcsolhatjuk a nyári üzemmódot, és élvezhetjük napsütést és a meleget. Cikkeinkkel is erre készültünk, ti pedig nagy lelkesedéssel faltátok a sorainkat. Mutatjuk a hét 5 legolvasottabb cikkét!

Imádunk aludni (legszívesebben munka helyett is ezt tennénk), ezért utánanéztük, mivel tudjuk alátámasztani, hogy igenis jól tesszük, hogyha a reggeli ébresztőnk után hajlamosak vagyunk visszaaludni. Erre sajnos nem találtunk meggyőző érveket, de azt kiderítettük, hogy milyen negatív következményei lehetnek, ha nem alszunk eleget.

Imádjuk Budapestet, de lássuk be, van néhány eléggé lepukkant hely a városban. Ezekről is készítettünk egy listát, melyben azt is elárultuk, hogyan álmodnánk újjá ezeket a helyeket.

Reméljük, ti nem áztatok teljesen el a keddi zuháréban. A zivatar nemcsak minket ért felkészületlenül, de sajnos a BKK-t is, de szerencsére minden rosszban van valami jó: remek mémek születtek a hihetetlen időjárásról.

Néhány nap múlva már ténylegesen itt a nyár, úgyhogy összegyűjtöttünk 10 kiülős helyet, hogy ne okozzon nektek fejtörést, hol zárjátok a napot egy fárasztó munkanap után, vagy hogy chillezzetek a hétvégén a haverokkal.

Tessék, erről beszéltünk! Itt a nyár, és már azt is tudjuk, mi lesz a hétvégi törzshelyünk! A Lupa-tóra gondolunk, ami sokkal tutibb hellyé vált, mint tavaly volt. Megírtuk, hogy miért.