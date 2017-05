Moby 8 ikonikus zenei pillanata

Richard Melville Hall, művésznevén Moby az USA New Yorkjának egyik legkeményebb negyedében, a Harlemben született és nőtt fel. Az amerikai zeneszerző, producer, DJ, fényképész egy zenei géniusznak számít, aki az elmúlt évtizedekben több mint 20 millió lemezt adott el. Hogy melyek voltak Moby legfontosabb zenei pillanatai, azt ez a 8 videós pillanat mutatja meg számunkra!

1978 óta tartó pályafutása során a zenei műfajokban is bátran ugrándozott, az ambient elektronikától kezdve egészen a rockig. Sokan nem tudják róla, hogy a kezdetek kezdetén a kísérleti elektronikában kereste önmagát, majd többsoros váltásokkal jutott el a popkultúráig.

Rajongók milliói követik és szeretik munkáit, volt alkalma a legendás David Bowie-val is együtt dolgozni, volt már nagyon lent és nagyon fent, vegán éttermet nyitott, az állatvédelem pedig a szívügye.

Mobyt mi is szeretjük, és a Mixmag cikke alapján megosztjuk veletek a legjobb zenei pillanatait, 8 pontban!

Az egyik első nagy sláger, a GO!

Magyarország még a rendszerváltással küzdött, amikor Moby megalkotta 1990-ben a Gót! A fertőző ritmus Moby egyik táncballadájává nőtte ki magát, szinte a földből, kapcsolódva a Twin Peakshez, bekerülve a Top Of The Popsba, ezzel reflektorfénybe állítva alkotóját. Bármikor szívesen hallgatjuk még 27 évvel később is!

A PLAY nagy elismerést hozott

Az első robbanást 9 évnyi stílusok közötti sodródás követte, melyet a Play című album stabilizált 1999-ben. Az albumot a kritikusok is agyondicsérték, a szerető közönség létszáma pedig egyre csak nőtt a Porcelain, South Side, Honey vagy a Natural Blues csodás dalok hallatán.

Filmzenék a porondon

Moby a filmzenék gyártásában is jeleskedett. 1997-ben úgy döntött, hogy egy külön ilyen indíttatású albumot is összeállít, I Like To Score címmel. Ez a track Michael Mann legendás Heat című filmjében csendült fel.

A 18-as karika

A Play nagy sikerét követően jöhetett a következő album, 18 címmel, mely 30 országban eredményezett arany vagy platina szintű eladásokat, és 10 országban volt toplistás. A We Are All Made Of Stars is ezen, az első önálló stúdióalbumán szerepelt.

David Bowie-val egy színpadon

Példaképünkkel egy színpadon fellépni, maga a megtestesült álom. Mobynak összejött, és a legendás művésszel jó barátságba is kerültek!

2003-ban már a Glastonbury Pyramid színpadán

Korábban is járt már az angol Glastonbury fesztiválon, de ez volt az első pillanat, amikor a legnagyobb színpadra csábították, miután zenéivel meghódította az egész világot.

Hotel album és a Pacha

2005-ben megjelenő Hotel albumát a világszerte ismert klubmárkához, a Pachához kötődve jelentette meg, melyet a Mute adott ki. Annak ellenére, hogy a Pacha kötődött az albumhoz, zeneileg inkább elhúzódott korábbi elektronikus zenei alkotásaitól, egyfajta különleges szabadságot csempészve ezzel is az amúgy sem fojtogató dallamok mögé. Zenéit egyébként – a dobok kivételével – mindent maga rakott össze, külső hangminták használata nélkül. Bár később ő maga kritizálta saját albumát, mégis újabb nagy siker volt, jöttek az arany és platina eladások, mi pedig örökre magunkba zártuk a Hotel dalait, például a legnagyobb szabadságot közvetítő Lift Me Up-ot!

Élőben a The Fonda Theatre miliőjében

2011-es Destroyed, majd 2013-as Innocents albuma továbblépett a DJ és live szettjeiből, ami azt hozta magával, hogy teljes zenekari felállásban háromszor is fellépett a Los Angelsben található The Fonda Színház színpadán, óriási, látványos show-t előadva közönsége számára.

Ez a 8 pillanat felöleli Moby jelenbe vezető múltját, mi pedig nagyon várjuk, hogy mikor láthatjuk és hallhatjuk őt újra magyar színpadon!

Kovács M