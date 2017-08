Így emlékezik meg a világ a manchesteri tragédiáról

Nehéz feldolgozni a hétfő esti borzalmas terrortámadát. Ariana Grande manchesteri koncertjén bombát robbantot egy terrorista. A tettet az Iszlám Állam magára vállalta. A támadás következtében 22 ember halt meg, és legalább 50-en sebesültek meg. Rengetek sajtóorgánum és híresség fejezte ki mély együttérzését a tragédia után.

A sztárok is megrendültek a Manchesterben történtek kapcsán és közösségi oldalaikon fejezték ki gyászukat.

“Összetört a szívem a Manchesterben történtek miatt. Szeretet küldök minden érintettnek” – Harry Styles

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) May 23, 2017

“Sokat gondolok és imádkozok mindenkiért, akik érintettek a manchesteri borzalomban.” – Selena Gomez

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) May 23, 2017

“Összetört a szívem a családok miatt. Összetört a szívem Ari miatt. Összetört a szívem a mai világ miatt.” – Katy Perry

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) May 23, 2017

“Imádkozom a manchesteriekért. Különleges emlékek kötnek ide fiatalkoromból.” – Cher.

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) May 22, 2017

Az angol sajtótermékek ezekkel a gondolatébresztő képekkel emlékeztek meg az áldozatok emléke előtt:

