Penelope Cruz ezúttal Donatella Versace bőrébe bújik

Az American Crime Story tavaly februárban debütált és a híres O. J. Simpson-ügyet dolgozta fel, a mostani évadban pedig az 1997-ben meggyilkolt Giovanni Versace történetéről fog szólni.

A sorozat producere ezúttal is Ryan Murphy lesz, aki az American Horror Storyért is felel. A 2. évad legnagyobb húzóneve Penelope Cruz lesz, aki Donatella Versace bőrébe bújik majd. Legnagyobb meglepetésünkre Ricky Martin is szerepet vállalt a produkcióban, ő Gianni parnterét, Antonio D’Amicót fogja alakítani.

A 2. évadról még csak egy promókép került nyilvánosságra, amin Penelope Cruz látható két izomkolosszus társaságában.

A sorozat legtöbb részét a Miamiban található Casa Casuarinában vették fel, ahol Gianni is hosszú ideig élt. Sőt, e falak között is gyilkolták meg.

Az évad premierjének időpontjáról még nincsenek információk.