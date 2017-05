Meghalt Roger Moore

89 éves korában halt meg James Bond egykori legendás megformálója, Roger Moore. A szomorú hírt a színész családja erősítette meg a híresség közösségi oldalán. A férfi rákban halt meg.

A tragédiát a színész gyerekei, Christian, Deborah és Geoffrey osztotta meg Moore Twitter-oldalán. A testvérek szerint a színész rövid ideig tartó betegség után halt meg. Roger Moore utoljára 2016-ban, a Royal Festival Hall-nál jelent meg nagyobb nyilvánosság előtt, utolsó filmje pedig a Karácsony a kastélyban című alkotás volt, 2011-ben.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

