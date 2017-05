Ezért biztosan Londonba akarsz majd menni: itt a világ legmenőbb partyhelyszíne

6000 férőhely, 6 óriás terem, majdnem 120 000 négyzetméteren. Ez a londoni Printworks, ami tagadhatatlanul az egyik legjobb, ami Londonnal történt az elmúlt időben.

Üdv London legújabb partyhelyszínén! A Printworks London tavaly év végén nyitotta meg kapuit a szórakozni vágyó közönség előtt. Igaz, a régen nyomdaként üzemelő tér neve nem változott, de ma már teljesen más dolgok történnek a falak között, mint a nyomdai termékek előállítása.

A Prinworks egy egyedülálló ipari tér, melyet filmek, divatbemutatók, koncertek és nem utolsó sorban indusztriális zenét játszó partyk helyszínévé varázsoltak az épület újragondolói.

Hat hatalmas rendezvényteret foglal magába, melyek több szinten helyezkednek el folyosók és különböző helyiségek labirintusában. Nyomdai életében itt gyártották a Metro és Evening Standard újságokat, melyek hangszigetelt falakkal kerültek körbefogásra, így a bulik zajával sem lesz semmi gondja a környéken lakóknak, mivel egy hangfoszlány sem jut az épületen kívülre.

A cél az volt, hogy olyan teret hozzanak létre, melyben akár filmeket is lehet forgatni és még divatbemutatóknak is tökéletes helyszínül szolgál, de 2017-ben ez lesz London egyik legkülönlegesebb karácsonyi vásártere is.

Az angliai főváros szórakozó közege azonnal ráharapott a Prinworks-re, ahol március végén például a Gorillaz is adott egy különleges koncertet, de a híres techno arc, Ben Klock is itt indított saját eseménysorozatot, Klockworks néven.

Ezen a videón mindent megkapunk szinte a hely feelingéből:

A népszerűség nem véletlen. Az indusztriális belsőtér, a zegzugos folyosók, a hatalmas belmagasságú main hall buliknak és rendezvényeknek is tökéletes helyszín, az odaérkezőket pedig lélegzetelállító módon ejti rabságba a különleges látvány.

A több szintes mozgástér is nagyfokú szabadságot ad, ráadásul a látvánnyal itt igazán lehet játszani, így minden egyes alkalommal mega party élménnyel távozhat a Printworks közönsége.

Mutatunknéhány képet, hátha valakinek megjön a kedve kiugrani egy Printworks éjszakára Londonba. Addig a képek mögött álljon még egy hosszú techno szett, mely Ben Klock sorozatának egy részlete.