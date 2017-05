Kultúrák és kontinensek találkozója – Világsztárok Budapesten

A Budapesti Nyári Fesztivál, az ország legszínesebb összművészeti fesztiválja idén minden eddiginél több nemzetközi művész közreműködésével kínál minőségi kulturális programokat a budapestiek és a fővárosba látogató hazai és külföldi vendégek számára, júniustól augusztus végéig.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a műfajok legszélesebb skálájából válogathatnak az érdeklődők: világsztárokkal és több kontinensről meghívott szuperprodukciókkal várják a kikapcsolódásra, szórakozásra és feltöltődésre vágyókat az ország legimpozánsabb nyári játszóhelyén. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad gazdag repertoárjában idén is helyet kapnak az elsőrangú nagyoperák, izgalmas koncertek, látványos musicalek és egy különleges balettelőadás, de revücirkusz, jazz-, világzenei- és crossover koncertek is megtalálhatók a kínálatban.

Valódi kuriózumnak számít júniusban Gershwin legnépszerűbb jazz-operája, a Porgy és Bess, amely operakoncert formájában kerül színre amerikai énekesek közreműködésével. A musicalrajongók örömére újra műsorra tűzik a tavalyi év legsikeresebb előadását, az Evitát, és érkezik a Doktor Zsivágó című „új musical” is, amely Borisz Paszternak regényét álmodja színpadra Miller Zoltánnal a címszerepben. Folytatódik a népszerű Operagála világsztárokkal sorozat – az operairodalom legszebb áriáit ezúttal az amerikai szoprán, Ailyn Pérez, az olasz bariton, Gabriele Viviani és a sármos albán tenor, Ramé Lahaj szólaltatják meg.

Az idei nyár egyik legnagyobb attrakciója a Béjart Ballet Lausanne fellépése lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A klasszikus balettet megújító mester, Maurice Béjart születésének 90., halálának 10., és a társulat megalapításának 30. évfordulója alkalmából világszerte nagy sikerrel turnézó társulat az elmúlt évek legszenzációsabb előadásával, a Queen- és Mozart-zenékre koreografált Ballet for Life (Balett az életért) produkcióval tér vissza Budapestre. Az opera szerelmeseit Verdi csodálatos műve, A trubadúr várja Vámos László hagyományos rendezésében, külföldi sztárvendégekkel és hazai operacsillagokkal a főszerepben: Leonóraként a fiatal azeri szoprán, Dinara Alieva, Manricóként pedig az ismert olasz tenor, Riccardo Massi mutatkozik be első ízben a magyar közönségnek, Azucena szerepében Komlósi Ildikó mezzoszoprán, Luna grófként Kálmándy Mihály bariton lép színre.

A 2017. évi Budapesti Nyári Fesztivál a „Kultúrák és kontinensek fesztiválja” mottóval a Földre és a művészet nemzeteket egyesítő szerepére kívánja felhívni a figyelmet. A színházra, amely egyesít, és az élményre, amely gazdagít. Ennek jegyében olyan neves előadók is fellépnek nyáron a Margitszigeten, mint a német-ghánai származású soul énekesnő, Y’akoto, az amerikai The Hot Sardines jazz-swing zenekar, a kanadai Cirque Éloize cirkusz-színház a legújabb, Saloon című produkcióval, vagy a kétszeres világzenei Grammy-díjas dél-afrikai Soweto Gospel Choir.

A szezont immár hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje nyitja meg június 9-én a reformáció évének jegyében, amelynek sztárvendége Hilary Hahn amerikai hegedűvirtuóz. A Duna Művészegyüttes, a Magyar Állami Népi Együttes és a Szabad Tér Színház különleges folklór táncjátékot mutat be a kiegyezés évfordulóján A Monarchia bálja címmel. A népszerű szimfonikus filmzene-koncert sorozat ebben az évben a legjobb filmslágereket hozza el Keresztes Ildikó, Polyák Lilla, Homonnay Zsolt, Radics Gigi, Szabó Ádám és Serbán Attila közreműködésével. Augusztus 20-án a Virtuózok legújabb tehetségei és sztárvendégeik köszöntik a nemzeti ünnepet, majd a Magashegyi Underground Szimfonikus Remix koncertjével búcsúzik a nyár.

A szervezők idén is számos élmény-szolgáltatással várják a tartalmas kikapcsolódásra és különleges élményre vágyó vendégeket. Érdemes igénybe venni a Színházi hajójáratot és a Dunán érkezni a színház saját kikötőjébe, amely pár perc sétára található a főváros jelképének számító Margitszigeti Víztoronytól, amelyből Budapest 360 fokos körpanorámája élvezhető. A 106 éves műemlék épület nem csak kilátóként, hanem kiállítótérként is üzemel a nyári hónapokban: a 2017-es vizes világbajnoksághoz kapcsolódva helytörténeti kiállítást mutatnak be, érdekességeket és dokumentumokat a margitszigeti víz és (vizes) sportok történetéből. A Víztorony udvara 4 alkalommal Jazzy Tower koncerthelyszínné változik, ahol fiatal és népszerű magyar jazzegyüttesek mutatkoznak be, úgy mint a Balázs Elemér Group, Fábián Juli & Zoohacker, Jónás Vera és a Pankastic!.

Az idei nyár újdonsága a Budapesti Nyári Fesztivál Hűségkártya, amely 20% kedvezményre jogosítja tulajdonosát a fesztivál előadásaira. A limitált példányszámú kártyáról a Szabadtér Jegyirodában, vagy a május közepén nyíló helyszíni jegypénztárakban érdeklődhetnek.

