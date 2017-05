Mondj igent a tökéletes helyen

Kevesebb boldogabb pillanat lehet egy pár életében, mint a boldogító igen kimondása az oltár előtt. Ha igazán emlékezetessé és felejthetetlenné szeretnénk tenni a pillanatot nemcsak a pár, de a násznép számára is, nem mindegy, hol ünnepeljük meg az ifjú szerelmeseket. Szerencsére van egy hely Budapesttől és Balatontól nem messze, amire a szerelmespáron kívül az esküvő minden meghívottja is igent mondana. Ez a Spirit Hotel Thermal Spa.

A Spirit Hotel Thermal Spa a négy alapelemet (tűz, víz, föld, levegő) kiegészítő ötödik elemről, a lélekről kapta a nevét, ezért tűnik fel a hotel több helyszínén is valamilyen formában a spiritualizmust jelképező lila szín. A különleges, gömb alakú épület tereit a feng shui alapelvei szerint alakították ki, de nem kell otthon lenned a keleti lakberendezésben ahhoz, hogy kellemesen érezd magad a harmóniát sugárzó hatalmas terektől.

Bár a magyar és a külföldi turisták között mindig is népszerű volt az ötcsillagos spa hotel (ezt bizonyítja a Spirit rengeteg díja, például a Best Destination Spa 2010, World Travel Awards 2014, 2016, az Év szállodája, 2016), esküvői helyszínként még nem került be a köztudatba.

Pedig lenne miért idejönnie az ifjú párnak

A Spirit Hotel az ötcsillagos szállodák minden kényelmét megadja, szobafajtái között van körágyas, jakuzzis és 175 négyzetméteres elnöki lakosztály is. Természetesen további szolgáltatásokból sincs hiány: az 1056 méter mélyről feltörő 46 fokos gyógyvíz testünket-lelkünket felfrissíti, s ha ezzel megvolnánk 22 medencében és jakuzziban pihenhetjük ki az esküvő fáradalmait. És még innen is van tovább: infra- jég- és aromaszaunákban relaxálhatunk és frissülhetünk fel.

Az esküvő főszereplőinek érdemes pár nappal korábban érkezniük a Spirit Hotelbe, hogy teljesen ráhangolódhassanak a nagy napra. A Spirit rengeteg beauty szolgáltatása, mint például az arcmasszázs, biomasszás, fodrászat és sminkelés még gyönyörűbbé varázsolja a menyasszonyt, de a vőlegény sem marad ki a jóból: edzhet a hotel edzőtermében, és részt vehet a férfiaknak szánt biomasszázsokban.

A Spirit Hotel minden apró részlet lebonyolításában segít az esküvőben, színpaddal ellátott rendezvénytermük, ahol akár 500 fő is elfér, tökéletes helyszínt biztosít az ünnepléshez. Arról nem is beszélve, hogy a hotel séfjei minden alkalommal a legfinomabb fogásokkal kápráztatják el a vendégeket. Különösképpen jól esnek az ízletes fogások, ha tudjuk, hogy az alapanyagok a térség termelőitől kerülnek az asztalra, ráadásul szinte csakis egészséges, bio ételek közül válogathatunk.

Nászajándéknak sem utolsó

Ha meghívást kaptál egy esküvőre, de nem tudod, mivel ajándékozd meg a szerelmeseket, a Spirit Hotel ekkor is remek megoldás: fizesd be őket egy kényeztető hétvégére, melynek minden percét élvezni fogják.

Ha pedig igazán bőkezű hangulatodban vagy, lepd meg magad is egy Spirit Hotelben eltöltött hosszú hétvégével. Erre az ajánlatra úgyis csak igent lehet mondani!