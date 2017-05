Kultúra, sport és borpiknik – Egy hónap múlva kezdődik a Kerekdomb Fesztivál

Tállyán, a Tokaji borvidék festői településén a tavalyi sikeres indulás után idén már két alkalommal, június 16-a és 18-a között, és szeptember 8-tól 10-ig, várja összművészeti hétvégére látogatóit a gyermekbarát Kerekdomb Fesztivál.

A parasztházak és nemesi kúriák udvarait színházi előadások és kortárs költők töltik meg kultúrával: fellép Fábián Juli & Zoohacker, az Antonia Vai Band, Szabó Balázs Bandája, a Jónás Vera Experiment és Szalóki Ági. Palya Bea és zenekara megújított Psyché koncerttel készül.A dűlők közt tematikus borsétákra, biciklitúrára és maratonra indulhatnak az aktív kikapcsolódást keresők.

A nyárindító Kerekdomb június 16. és 18. között a nő és a szerelem témája körül forog majd: Lónyay Erzsébet, aki Weöres Sándor kötetét és hősét Psyché-t ihlette, Tállyán élt. A fesztivál neki is emléket állít: a Nemzeti Színház elhozza Psyché című darabját, Palya Bea pedig felújította és a Kerekdombra szabta Psyché koncertjét. A fesztivál idén két új helyszínnel bővül: színházzal és hagyományőrzéssel várja a látogatókat a Közösségi Ház és a Hegyaljai Alkotóház, ahol bemutatkozik a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete.

„A fesztiválon egyforma hangsúllyal szerepel a kultúra, a sport és a bor. Programkínálatunkban helyet kapnak fiatal költők és írók, tartunk filmvetítést és széles koncertzenei kínálattal készülünk. Azok számára, akik gyerekekkel érkeznek, kreatív programokat szervezünk”

– mondta el Szabó Réka, a Kerekdomb Fesztivál produkciós menedzsere.

A látogatókat blues és irodalom, gasztronómia és fröccsterasz várja az Oroszlános Borhotelben, könnyűzene a Vincellér Házban, komolyzene a település katolikus templomában. A fesztivál különlegessége, hogy nem építi át, változtatja meg a neki otthont adó, gyönyörű tokaji települést: a programok a tállyai parasztházak és nemesi kúriák udvarán kapnak helyet, megmutatva azok szépségét, rímelve a hely miliőjére.

Futás, gyalogtúra, bicikli

A sportos fesztiválozók nyáron és ősszel is félmaratonon tehetik próbára állóképességüket. A bicikliseket pedig várják a dombok: júniusban Dűlőbringa futam, szeptemberben Mád-Tállya tekerés lesz, de a kerékpár a zenében is fontos szerepet kap: Gryllus Vilmos a Biciklizős lemez dalaival készül. Aki inkább csak sétálna, annak a Hosszúlépés csapata kínál új, tematikus, a környék izgalmas titkait felfedő gyalogtúrákat.

„A hegyvidék adottságai különleges perspektívába helyezik a sportolás lehetőségét. Úgy állítottuk össze a programkínálatot, hogy a családdal érkezők is megtalálják a számukra legkedvesebb mozgásformát. Egyénileg vagy csoportosan lehet nevezni a félmaratonra, bringafutamot tartunk a bicikli szerelmeseinek és gyerekfutamot az egészen kicsiknek”

– magyarázta Hrutka János, válogatott labdarúgó, a fesztivál sportprogramjainak vezetője.

Figyelem! A sportprogramokra előzetes regisztráció szükséges, melyet ezen a linken tehetsz meg. Jelentkezési harádiő: 2017. június 8-a, éjfél.

Borok, pincék, piknik

A látogatók gasztronómiában és borban is számíthatnak a fesztiválra: a helyi bortermelők maguk mutatják be tételeiket pincéikben, de különleges borpiknik is lesz: az érdeklődők pontosan azokon a dombokon kóstolhatják meg a borokat, amelyeken a nedűt adó szőlők teremtek.

„A fesztivál alapításakor az volt a célunk, hogy Tállyát újra örökségeihez méltó helyre emeljük, és hogy a széles közönségnek is megmutassuk, milyen kincseket rejt a Tokaji borvidék. Tállyán mindenki megtalálja a számítását, aki minőségi boros- és gasztronómiai élményekre vágyik. A fesztivál ideje alatt nyitva állnak a helyi borospincék, lehetőség lesz a tállyai borok megkóstolására – hordóból és palackból egyaránt. A gasztronómia szerelmeseit izgalmas bor-étel párosításokból álló borvacsorákkal, fröccsterasszal és kockás abroszos, street food ételeket kínáló gasztro-udvarral várjuk”

– mondta Márton-Kováts Krisztina, a tállyai Oroszlános Borvendéglő és Borhotel tulajdonosa, a Tállyáért Egyesület alapító tagja.

A kicsiknek is szól

A gyerekeknek a Maillot kastélyban találnak kreatív elfoglaltságot a szülők. A Hegyaljai Alkotóházban játszóház és mesterségbemutató, a legkisebbeket pedig Ringató várja. Természetesen lesz Kaláka koncert, továbbá a Rutkai Bori Banda és Szalóki Ági is szórakoztatja majd a gyerekeket.

Az őszi Kerekdomb Fesztivál szeptember 8. és 10. között kerül megrendezésre. Akkor többek között a 30Y, a Bohemian Betyars, a Honeybeast, a Zuboly, az Irie Maffia, a Mary Popkids, és még sok más zenész és zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról. Fellép az RS9 Színház, valamint a József Attila Kör, az irodalomfelelős pedig Lackfi János lesz.

A Kerekdomb Fesztiválok idején a Volánbusz kedvezményes járatokat indít Miskolcról, Nyíregyházáról és Debrecenből. A részletek hamarosan elérhetőek lesznek a Kerekdomb, illetve a Volánbusz weboldalán.

További részletekért keresd fel a program honlapját vagy Facebook-oldalát. Sőt, a weboldalon található elérhetőségeken a szállásfoglalásban is segítenek a szervezők. A fesztiválra kedvezményes jegyeket elővételben is lehet kapni; további információt itt találsz.