Időutazással kezdődik majd az M3 felújítása

A hármas metró felújításáról már rengeteget írtunk, de sajnos a gyakorlatban még semmit nem tapasztaltunk belőle. Bármennyire is furcsán hangzik, ennek talán még örülhetünk is, ugyanis a metrópótló buszok miatt több ezeréves ócskavasat is a forgalomba állítanak majd, amin olyan érzés lesz utazni, mintha egy apróbb időutazást szenvednénk el.

Mielőtt bárki is azt hinné, hogy a metrópótló buszok lesznek a fent említett ócskavasak, közöljük, hogy nem. Mivel a kormány megtiltotta a városvezetésnek, hogy a metrók pótlása miatt újabb buszokat vásároljon, a helyzetet csak úgy lehetett megoldani, hogyha a forgalomból már kiállított, régi járműveket is újra kigördítenek a garázsokból. Az M3-t pótló buszok azonban mind új, alacsony padlós, légkondicionált, csuklós buszok lesznek. A régi buszok azokon az útvonalakon fogják szállítani az utasokat, ahonnan a metrófelújítás idejére az új(abb) buszokat kölcsönözték.

Az M3 buszos helyettesítésére egyébként 150 csuklós busszal készül a BKK, melyek közül a legrégebbi, forgalomba álló buszok zöme Ikarus 280-as és Ikarus 435-ös lesz. Ezekből a típusokból körülbelül 25-30 darabot fognak visszaállítani a forgalomba, írja a BKK-figyelő.

Persze a BKK ígéretet tett, hogy a forgalomba állítás előtt elvégzik a járműveken a szükséges felújításokat, kérdéses, hogy mire fogja futni a nem túl nagy költségvetésből.