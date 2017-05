Idén is lesz Petőfi Zenei Díj

A Telekom VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján második alkalommal adják át a Petőfi Zenei Díjakat a hazai könnyűzene kiemelkedő szereplőinek. Az eseményen nyolc kategória legjobbjai mellett Demjén Ferenc életműdíjat vesz át. Ebből az alkalomból 15 hazai popsztár dolgozta fel a szerző 1972-es Jelszó: LOVE című himnuszát, amely a mai napon debütált és élőben csak a Petőfi Zenei Díj show keretében lesz látható. A Petőfi Zenei Díj jelöltjeire május 20-tól egy hónapon át szavazhat a közönség.

A Petőfi Zenei Díj grandiózus díjátadó showjának az idén 25. születésnapját ünneplő Telekom VOLT Fesztivál Nagyszínpada ad otthont, június 26-án. A 120 perces programban különleges műsorszámok váltják egymást, hazai- és világsztárok részvételével.

“Tavaly igazán magasra tettük a mércét azzal, hogy egy két és fél órás show keretében, húszezres közönség és élő közvetítés mellett a legnevesebb popsztárok léptek színpadra. Az idei névsort látva még nagyobb izgalommal várom a II. Petőfi Zenei Díj showt!” – mondta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj főszervezője.

Egyedi show-val érkezik a Brains, a Vad Fruttik, az Animal Cannibals-t, a Hősöket, Denizt és Sub Bass Monstert tömörítő RAP ALLSTARS formáció, a VOLT Fesztivál idei himnuszát itt mutatja be élőben a Punnany Massif, Charlie és Pásztor Anna közreműködésével. Érkezik a Tankcsapda, a napokban induló 4. Nagy-Szín-Pad! verseny idei győztese, valamint Benji, A Dal akusztik verseny első helyezettje. A Petőfi Zenei Díj egyik csúcspontjának ígérkezik a Mindenki című Oscar-díjas filmből megismert Bakáts téri ének-zene általános iskola kórusa és a Halott Pénz közös produkciója, amely csak ezen az estén lesz látható. Ugyancsak egyszeri és megismételhetetlen show-nak ígérkezik a VOLT Allstars + Zavodi feldolgozásában megszólaló Jelszó: LOVE, amelyben 15 hazai popsztár áll színpadra. A show nemzetközi sztárvendégeként Alle Farben egy élő programmal jelentkezik, a gála végén pedig Fatboy Slim ad kétórás koncertet.

Indul a szavazás!

A Petőfi Zenei Díj nominálásának alapját a Petőfi Rádió 2016. március 1. és 2017. március 1. között legtöbbet játszott 150 magyar dala képezte. A 200 fős, elismert zenészekből, producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló Akadémia ebből a 150 dalból, illetve a dalok előadói közül választotta ki a kategóriák 5-5 jelöltjét.

A jelöltekre május 20. és június 20. között a www.petofilive.hu oldalon szavazhat a közönség, és az Akadémia tagjai is újra voksolnak. A végeredményt e két kör szavazatainak összessége adja majd. Nyolc kategóriában vehetik át a Petőfi Zenei Díj szobrát az első helyezettek: az év dala, az év zenekara, az év férfi- és női előadója, az év videoklipje, az év koncertje, az év DJ-je és az év felfedezettje részesül a rangos elismerésben.

Demjén Ferenc életműdíjas

2016-ban Bereményi Géza kapta az I. Petőfi Zenei Díj életműdíját, amit idén a magyar popzene egyik legjelentősebb alakja, Demjén Ferenc vesz át Sopronban.

Ebből az alkalomból a 15 hazai popsztár közreműködésével létrejött VOLT Fesztivál Allstars különleges meglepetéssel tiszteleg a popikon előtt: a tehetséges, fiatal producer-dalszerző, Závodi Marcell feldolgozta Demjén Ferenc 1972-ben született szerzeményét, a Bergendy Zenekar Jelszó: LOVE című himnuszát. A dal 2017-es verziójában Deniz, Eckü, Járai Márk, Herrer Sári, Hien, Kama, Király Viktor, Mező Misi, Lábas Viki, Odett, Puskás Peti, Rúzsa Magdi, Szivák Zsolt és Szűcs Krisztián adja egymásnak a mikrofont.

A dalt a felsorolt művészek részvételével élőben egyetlen alkalommal, június 26-án, a Petőfi Zenei Díj showban, Sopronban láthatja a közönség, júniustól pedig a jubileumi Telekom VOLT Fesztivál CD-válogatásán is szerepel.

A Petőfi-díj idei jelöltjei:

AZ ÉV DALA

Bagossy Brothers Company – Harmonikás

Blahalouisiana – Túl távol, elég közel

Hiperkarma – Délibáb

Irie Maffia – Bajnok

Quimby – Forradalom

Wellhello – Sohavégetnemérős

AZ ÉV ZENEKARA

Blahalouisiana

Fran Palermo

Halott Pénz

Honeybeast

Margaret Island

AZ ÉV NŐI ELŐADÓJA

Lábas Viki

Pásztor Anna

Rúzsa Magdi

Sena

Tarján Zsófia



AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA

Bérczesi Robi

Columbo

Kiss Tibi

Likó Marcell

Marsalkó Dávid

AZ ÉV VIDEOKLIPJE

30Y – Elsőre

Blahalouisiana – Deeper

Halott Pénz – Élnünk kellett volna

Quimby – Forradalom

The Biebers – Vár a holnap

AZ ÉV FELFEDEZETTJE

Bagossy Brothers Company

ByeAlex és a Slepp

Petruska

Soulwave

Szabó Benedek és a Galaxisok

AZ ÉV KONCERTJE

Anna and the Barbies (Lemezbemutató – Fővárosi Nagycirkusz, 2016.11.18.)

Fish! (Akvárium Klub, 2016.11.11.)

Halott Pénz (Budapest Park, 2016. 09. 02.)

Margaret Island (Akvárium Klub, 2016.12.23.)

Quimby (Micsodaország – Papp László Budapest Aréna, 2016. 11. 26.)

Vad Fruttik (Budapest Park, 2016. 09. 23.)

AZ ÉV DJ-JE

Andro

Hot X

Julia Carpenter

Jumodaddy

Lotfi Begi

Metzker Viki