A Marvel most szuperhősös sorozattal támad

A Marvel nem áll le: miután megteremtette a saját kis Marvel-világát például a Vasember-trilógiával a Bosszúálló-filmekkel és a nyáron mozikba kerülő Pókemberrel, ősztől egy sorozattal is előrukkol, melyből nyilvánvalóan nem hiányozhatnak a szuperképességekkel ellátott szereplők.

A FOX csatorna ősztől fogja vetíteni a The Gifted című Marvel-sorozatot, melyben fantasztikus képességekkel megáldott (vagy megvert) tinik életét követhetjük nyomon. Az alapsztoritól még nem feltétlenül ájultunk el: az iskolában cikizett és fizikálisan is bántalmazott fiúról kiderül, hogy több szempontból is eltér osztálytársaitól (vagyis Stephen King Carrie-jének már fiúváltozata is van), egy másik lánytanuló pedig a gondolatával képes az ételautomatából kivarázsolni a kaját. A Strucker-házaspár két gyermekéről van szó, akiknek a szülei mindent elkövetnek, hogy megvédjék a gyermekeiket.

A színészgárdára rátérve Stephen Moyer, Amy Acker, Natalie Alyn Lind és Percy Hynes White alakítják majd a főbb szerepeket.

Leginkább azért lesz érdemes ősszel figyelemmel kísérni a sorozatot, mert a Marvel már többször is bebizonyította, hogy ért a szórakoztatáshoz – reméljük, ennél a sorozatnál is összejön neki.