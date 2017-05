Visszatér az X-akták!

Több mint 10 éves kihagyás után tavaly új évaddal jelentkezett az X-akták. A tavalyi “miniévad” rengeteg megválaszolatlan kérdéssel ért véget, így sejthető volt az, amiről most már biztosan beszámolhatunk: hamarosan jön az ufós sorozat 11. évada is!

“Erős karakterek, izgalmas történet és merész történetírók – ezek az ismertetőjelei egy jó sorozatnak”

– nyilatkozta David Madden, a FOX csatorna ügyvezetője, majd hozzátette, hogy ezek az ismérvek az X-akták esetében mind megvannak, úgyhogy uccu neki, induljon a következő évad!

A sorozat 1993-ban kezdődött, és 9 egymás követő évben 9 évadot élt meg, majd egy nagy kihagyás után tavaly készítették el a történet 10 évadát, amire világszerte 16 millióan voltak kíváncsiak. A közbeeső időben sem kellett teljesen William Mulder és Dana Katherine Scully nyomozók nélkül maradniuk a rajongóknak: 2008-ban a mozikba is betört az X-akták egy egész éjszakás filmmel, amely a Hinni akarok címet viselte.

A 11. évad természetesen csakis a megszokott stábbal, vagyis Gillian Andersonnal és David Duchovnyval történhet meg. A sztárok annyira izgatottak a folytatástól, hogy Gillian még Twitter-oldalán is bejelentette a hírt.

You ready for more of this @davidduchovny? 🔦 #TheXFiles pic.twitter.com/im43BzlDks

— Gillian Anderson (@GillianA) 2017. április 21.