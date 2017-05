Gyakorlati tanácsok vonatos Európa-túrához

Vonattal utazgatni Európában bakancslistás kaland, egyszer mindenkinek ki kell próbálnia. Sorra vettem tavaly nyáron szerzett tapasztalataimat, hogy összefoglaljam nektek a leglényegesebb dolgokat, amik egy európai körút szervezéséhez és kivitelezéséhez elengedhetetlenek.

Interrail

Akár egy, akár harminc országot akarsz bejárni a nyáron, van valami, amire mindenképp szükséged lesz: vonatjegyekre. Ha csak nem béreltek autót barátaiddal, és nem is stoppoltok le a horvát tengerpartra, különböző tömegközlekedési eszközöket kell majd igénybe vennetek, hogy felfedezzétek az országot vagy, ha arra adtátok a fejeteket, egész Európát. Ennek legegyszerűbb módja, ha Interrail bérleteket vásároltok. Alapvetően két típus közül választhattok, Interrail Global Pass vagy One Country Pass. Értelemszerűen előbbivel a legtöbb európai ország vonathálózatát használhatjátok, míg utóbbi egy konkrét ország vonathálózataira utal. A bérletek ára országtól, kortól és időtartamtól függően változik; van olyan Global Pass például, amely egy hónapig, azaz harminc napig érvényes és, amellyel összesen 15 nap tölthető utazással, ennek ára a 27 év alattiak számára €372 (kb. 111 400Ft). Az összes Global Pass és One Country Pass egy hónapig érvényes, azt kell tehát eldönteni, hogy pontosan hány napot szeretnétek vonatozással tölteni. A bérletek érvényesek továbbá éjszakai járatokra is, viszont érdemes utánajárni, hogy mely vonatokra kötelező helyjegyet foglalni, az éjszaka közlekedőekre például szinte mindig, de a legtöbb Franciaországban közlekedő járatra is.

Szállás

Ha a bérletek kiválasztásával megvagytok és már az útvonalat is megterveztétek, a szállásról kell gondoskodnotok. Ajánlom a kempingeket, amik hihetetlenül jól fel vannak szerelve Európa-szerte, lehet sátorhelyet bérelni és saját sátrat felállítani, de a legtöbb helyen arra is van lehetőség, hogy „ponyvaházakban” aludjatok – mindezt egy hotelszoba árának tizedéért. Másik pénztárcabarát opció, amelynek kiadásai nagyjából hasonlatosak a kempingekéhez, ha hostelben szálltok meg. Ha az előző lehetőségek egyikét választjátok, töltsétek le a Hostelworld nevű telefonos alkalmazást, amely nagy segítségetekre lehet az utazás során.

Regisztrálhattok az airbnb.com-ra vagy a couchsurfing.com-ra is, előbbi segítségével a helyiek kiadó szobáiba/apartmanjaiba költözhettek be barátságos áron, utóbbin keresztül pedig helyiek fogadnak be magukhoz néhány napra bérmentve. A Couchsurfing olyan utazók közössége, akik egymást szállásolják el és egymásnál szállnak meg utazásaik során. Sőt általában mindehhez körbevezetés, közös programok és éjszakába nyúló sztorizgatások is párosulnak. Tapasztalatból írom, hogy a Couchsurfing megbízható oldal ellenőrzött felhasználókkal, így nyugodt szívvel ajánlom kipróbálásra mindenkinek.

Egyéb előkészületek

Tervezgetéskor olvassatok utazó blogokat, amelyek olyan helyi látványosságokról számolnak be, amiken a népszerű programajánló oldalak általában átsiklanak.

Indulás előtt érdemes kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amellyel ugyanolyan feltételek mellett lehet igénybe venni egy másik, európai ország orvosi ellátását, mint itthon. Ha ez megvan, már csak egy dolgotok van: nem otthon hagyni semmit. Ehhez egy kis útmutató, tehát amikre mindenképpen szükséged lesz:

– sátor, hátizsák, hálózsák, felfújható nyakpárna

– gyógyszerek, sebtapasz, kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő, piperecikkek

– napszemüveg, strandpapucs, naptej, baseballsapka

– legalább egy kényelmes pár cipő

– iratok, bankkártya

– tiszta ruha, hűvösebb időkre is, esőkabát

– bicska, kulacs, zseblámpa, szúnyogriasztó spray

– fényképezőgép, napló, toll, zene, fülhallgató

Plusz bármi, ami nélkül úgy érzed, nem tudod jól érezni magad. Ez esetben duplán érvényesül a „kevesebb néha több” aranyszabály, hiszen heteken keresztül kell majd a hátadon cipelned/magad után vonszolnod a cókmókodat.

Jó utat!