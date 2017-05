Győr, ahol még a tanulás is szórakozás

Győr a találkozások városa, ahol a legmeghatározóbb találkozások a Széchenyi István Egyetem campusán történnek. Az egyetem hallgatóinak a tanulás mellett több programon is lehetősége van részt venni, ami lehet akár kulturális, szórakoztató, városi, sport vagy tudományos, hiszen az intézmény egy nyílt campus, remek lehetőségekkel. A széchenyis tudás és diploma biztos elhelyezkedést jelent a munkaerőpiacon!

A kezdetben műszaki vonalon induló főiskola mára bővítette képzési palettáját így több mint 67 szakot kínál az érdeklődő diáksereg számára. Legyen szó sportról, művészetekről, gazdaságról, egészségügyről, mérnöki, mezőgazdasági, jogi képzésről, nyelvekről, az egyetemen mind megtalálható. A dinamikusan fejlődő egyetem együtt él és lélegzik Győr városával, amely rengeteg lehetőséget rejt magában. A képzéseken túl a hallgatók nyelveket tanulhatnak, fejleszthetik művészeti készségeiket, csatlakozhatnak öntevékeny körökhöz, hallgatói szervezetekhez, vagy folytathatják sporttevékenységüket és részt vehetnek hallgatói versenyeken. Az egyetemi könyvtár remek helyszín a tanulni vágyóknak, ha pedig méréseket végeznének, modelleznének, akkor a XXI. századi laborok közül tudnak válogatni. Győrben 5 kollégium nyújt szálláslehetőséget a hallgatóknak a tanév folyamán.

Az egyetem több rendezvényt is szervez, melyre a hallgatókon túl a városban élőket is várja. Ilyen fesztivál a Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN), ahol több száz helyi lakos is megfordul a koncerteken. A város számára nyitott a campus, hiszen akár a könyvtár, akár a sportlétesítmények szolgáltatásai igénybe vehetők mindenki számára. Tudomány minden korosztálynak Juniorként, hallgatóként vagy nyugdíjasként is beülhetsz a padba és tanulhatsz az egyetem kiemelkedő professzoraitól. Nem számít a kor, hiszen a tudás a Széchenyi István Egyetemen mindenki számára elérhető.

Kutass az egyetemmel!

Érdeklődsz a mérnöki szakok iránt, és terepen is szívesen kipróbálnád magad? Több mint 60 labor áll rendelkezésedre, ahol kedvedre tanulhatsz, kutathatsz, mérhetsz. Ha csapatban is kipróbálnád magad, csatlakozhatsz az egyetemen működő hallgatói csapatokhoz, mint a SZEnergy, SZEngine, SZEnavis, Arrabona Racing Team. Ne habozz, legyél Te a jövő tehetsége, kutatója!

Gazdálkodj okosan, jogosan

Pénzügy, számvitel, marketing, HR, menedzsment, jog, közigazgatás, és még számos további szakterület. Elemezzetek, vizsgálódjatok az oktatókkal, doktoranduszokkal és törjetek ti is hasonló babérokra. Rengeteg verseny, konferencia áll előttetek a Széchenyi István Egyetemen. Ha pedig folyamatosan részese lennél a közgazdász-jogász életnek, akkor csatlakozz a szakkollégiumokhoz. Óvári gazdászok Új város, új kar, új lehetőségek – ezt hozta mindenkinek a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar minden oktatójával és hallgatójával együtt.

Vigyázz, kész, rajt!

Eldördült a startpisztoly, és vele együtt a rengeteg sportolási lehetőség is, amelyek csak rád várnak. Csapatban vagy egyénileg, földön vagy vízen, a lehetőség adott, élj vele! Gyakorlat teszi a mestert A hangversenyteremben járva, zenész hallgatókat találva, mindenki fújja-trombitálja, hogy a Széchenyinek nincsen párja. A páratlan művész tanoncokon felül az egészségügyi szakokon tanulók is elsajátíthatják a szakma rejtelmeit a Petz Oktató Kórházban. A Famulus Tanszálloda pedig a turizmus és vendéglátás iránt érdeklődők tudásszomját csillapítja. Ne unatkozz, szórakozz! Szakbogrács, szakgrill a Duna-parton. Karestély, szakestély, gólyabál, ha elegánsabb rendezvényre vágysz. Koncertek minden hétvégén, SZEN (Széchenyi Egyetemi Napok), kari napok, gólyatábor. Filmklub, táncház, zene és sok más kulturális program, amely elérhető a campuson mindenkinek. A Széchenyin nemcsak tanulni jó!