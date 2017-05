Hugh Grant ismét nagyot táncol az Igazából szerelem új trailerében

14 év után ismét visszatér az Igazból szerelem május 25-én, a Red Nose Day alkalmából, mely nap Angliában az adományozásról szól.

Red Nose Day Actually a címe az Igazából szerelem újabb előzetesének, ami már Youtube-on is látható. A film 2. része csak 15 perces lesz, és a szeretetre, jótékonykodásra hívja fel a figyelmet. Körülbelül az összes színész vissza fog térni az első részből: Liam Neeson, Bill Nighy, Colin Firth, Keira Knightley, Andrew Lincoln és Chiwetel Ejiofor mind szerepelni fognak benne. Természetesen Hugh Grant sem maradhatott ki a sorból, aki ismét megcsillogtatja tánctudását, aminek már az előzetesben is szemtanúi lehetünk.