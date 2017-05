Gyászol a dance világ, elhunyt Robert Miles

Fiatalon, mindössze 47 éves korában elhunyt a nagysikerű elektronikus zenei producer, Robert Miles.

Eredeti nevén Robert Concina olasz trance-producer még a nyolcvanas években kezdte karrierjét. A világ 1995-ben ismerte meg végérvényesen nevét, amikor megjelent a Children című alkotása, ami egy csapásra vált az elektronikus zene történelmének egyik ékkövévé.

A Fable és One and One című dalok is hozzákapcsolódnak, de rövid élete során elkészített 5 stúdió albumot is.

Betegségben, de a világ számára váratlanul és igazságtalanul fiatalon, 47 éves korában távozott az olasz művész.

A legnépszerűbb dalával emlékezünk rá: