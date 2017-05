Így közlekedj biztonságosan

Hazánkban a 25 évesnél fiatalabbak közel 25%-a sérül meg vagy veszíti életét közlekedési balesetben, ezért a Ford Magyarország az ORFK- OBB- vel együttműködve a 18-24 éves korosztálynak szóló hosszú távú ingyenes tréningprogramba kezd, hogy megelőzhetőek legyenek ezek az esetek.

A Ford Alapítvány által világ 40 országában sikeresen működő Ford Driving Skills for Life elnevezésű ingyenes tréningsorozat 2017-ben Magyarországra is megérkezik. A társadalmi szerepvállalás program célja, hogy segítse a 18-24 év közötti friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalokat a vezetési gyakorlat megszerzésében, hogy elkerülhessék az autóbaleseteket. A közúti közlekedés jelenti a legnagyobb veszélyt a fiatalokra: Magyarországon évek óta ez az első számú halálozási ok, a felmérések szerint korcsoport közel 14% százaléka okozott már balesetet.

“Mellbevágó statisztikák bizonyítják, hogy a 18-24 éves korosztály közel kétszer akkora eséllyel veszíti életét a közutakon, mint a többiek, körükben Európa szerte ez a vezető halálok. Ezért is vagyunk nagyon büszkék, hogy a Ford Driving Skills for Life CSR-programot végre Magyarországon is elindíthatjuk. Az ingyenes vezetéstechnikai oktatás során a vezetés közben adódó vészhelyzetekre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hiszen a jogosítvány megszerzése csak egy dolog, a járművezetői rutin elsajátítása viszont hosszútávú folyamat.

– mondta Györke Orsolya, a Ford Driving Skills for Life magyarországi menedzsere.

A Ford Driving Skills for Life programot 2003-ban az USA-ban, az amerikai közlekedési hatósággal együttműködve indította el az autógyár. Mostanra pedig 40 országban tartanak sikeres tréningeket világszerte, összesen több mint 1 000 000 fiatal számára biztosítva gyakorlati képzést. 2013-as európai bevezetése óta – 12 millió eurós befektetéssel – kontinensünkön is több mint 20 000 friss jogosítványosnak segítettek már, és hazánkban is hosszútávra terveznek. A 4, egyenként félnapos tréningre szeptemberben kerül sor, de az érdeklődők már most is regisztrálhatják érdeklődésüket ezen a weboldalon.

A Ford DSFL-hétvégén a fiatalok az autókezelési ismeretek mellett megtanulják a közlekedési veszély helyzetek, illetve a zavaró tényezők felismerését és kiküszöbölését is. A tréningen kreatív szemléltetőeszközök és számítógépes szimulációk is segítik fejlődésüket. Továbbá a Ford a Meyer‑Hentschel Intézettel közösen kifejlesztett ittas vezetést és droghasználatot, sőt idéntől a másnaposságot szimuláló öltözeteinek kipróbálása is a program része. A Ford európai kutatása szerint ugyanis a fiatalok jelentős része vezetett már ittasan, vagy pedig illegális szerek hatása alatt, esetleg másnaposan.

A Ford Driving Skills for Life képzés során azonban nemcsak a törvényileg szabályozott veszélyforrásokról esik majd szó, de a szervezők kiemelt figyelmet szentelnek a másnapos vezetés témájának, ami a részegséghez közeli mértékben befolyásolja a volán mögötti teljesítményt. Kiemelt szerep jut a vezetés közbeni közösségi médiahasználatból és a telefonálási szokásokból adódó veszélyeknek is. A Ford kutatása szerint a 18-24 éves korcsoportba tartozó autóvezetők 13 százaléka ül autóba egy-egy buli után, és 43 százaléka SMS-ezik, 36 százalékuk telefonál, 11 százalékuk néz mobilon videókat vagy szelfizik vezetés közben.

„Az európai fiatalok halálozási okai között az első helyen szerepel az autóbaleset, ezért kiemelten fontos, hogy a friss jogosítvánnyal rendelkezők minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy gyakorlott autóvezetőkké váljanak. A tréning programját a nemzetközi szakértőcsapattal közösen állítottuk össze, a magyar hatóságok bevonása mellett, így ténylegesen a hazai valóságra szabtuk az elméleti, a gyakorlati, illetve a demonstrációs részeket is. A képzés során a számítógépes játékok, és a virtuális valóság is a segítségünkre lesz, valamint a drogok és az alkohol hatásait demonstráló öltözettel, illetve a megváltozott útviszonyok és extrém időjárás által okozott veszélyek szimulálásával zajlik majd az izgalmas felkészülés” – mondta Albert Péter vezetéstechnikai szakértő, a DSFL program vezető trénere.