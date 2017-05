Tudod, hogy melyik az Európai Unió egyetlen őshonos népe?

Május 23-28. között az A38 Hajó ad otthont A számi fiatalok és a kulturális aktivizmus című programsorozatnak. A Finnagora és a Norvég Nagykövetség által szervezett eseménysorozaton bemutatkozik az Európai Unió egyetlen őshonos népe a számi, akiket magyarul inkább lappoknak ismernek.

Az esemény célja, hogy számi fiatalok műalkotásait megismertessék az érdeklődőkkel, felhívják a figyelmet a kisebbségi jogokra és megmutassák az északi országok politikai visszásságait ebben a kérdésben. Az öt nap alatt filmvetítések, koncert és plakátkiállítás tekinthetők meg.

A számik Fennoskandinávia, valamint az egész Európai Unió egyetlen őshonos népe. Évszázadok óta ki vannak téve az őket kihasználó domináns kultúrák diszkriminációjának, és annak, hogy a földjeikre mind a mai napig mások formálnak igényt. Ugyan az elmúlt évtizedek során némely tekintetben javult a jogi helyzetük, a számik továbbra is küzdenek a jogegyenlőségért és a földhasználati jogaikért. A természeti erőforrások kizsákmányolása, az éghajlatváltozás, a számi anyanyelvű oktatás jogának helyzete és az asszimiláció fenyegetőleg hat a számi kultúrára és életmódra.

A jogaikért leglátványosabban harcoló számi csoportok egyike a Suohpanterror. Az álnéven tevékenykedő pop-art művészkollektívából hamar népszerű aktivistacsoport vált, amelynek radikális, meghökkentő művészete megállásra kényszerít, és elgondolkodtat. „Politika művészeti köntösben” –aposztrofálja tevékenységüket a csoport egyik tagja. A csoport célja, hogy alkotásaival felhívja a figyelmet a számik jogaira és sérelmeire, vagyis, az elnyomásra és a rasszizmusra, a multinacionális cégek által folytatott bányászatra, amely Számiföld természeti kincseinek kihasználására tör, valamint a tényre, hogy Finnország továbbra sem ratifikálta az őshonos népek jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt. A csoport kiállításmegyitójával, május 23-án 19 órakor nyílik a programsorozat az A38 Hajón.

Az eseménysorozat egyik kiemelkedő programja a finn duó Niillas Holmberg és Roope Mäenpää sarkköri népzenei koncertje, amelyet északi-számi nyelven adnak elő. Az eddig már két lemezzel is büszkélkedő zenészek közül Niilas Holmberg 2016-ban megkapta az Év Számija kitüntetést, és íróként műveit több, mint tíz nyelvre is lefordították már. Igazi aktivista, akit nemzetközi szinten is rendkívüli módon elismernek. Roope Mäenpää zeneszerző, de megannyi zenei projektben közreműködik, mint előadó.

Több díjnyertes doku,-illetve játékfilmet is megnézhetnek az érdeklődők május 25-én és 27-én az A38 Hajón.

A pontos program itt található.