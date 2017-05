Ruhacímkékből művészet?

Múlt héten több ezer ruhacímke költözött a MOM Parkba – bevásárlóközpont lévén ebben még nincsen semmi különös, azonban a jól ismert cédulák ezúttal Kiss Miklós dizájner és képzőművész legfrissebb művészeti installációjának szolgálnak alapjául és izgalmas nyereményeket is rejtenek.

A Just Decoration névre keresztelt projekt fő alkotóelemeként a fast fashion üzletekből ismert ruházati címkék jelennek meg, mellyel hagyományosan egy márka identitását, a termék árát és valamennyi fizikai paraméterét szokták jelölni.

A Just Decoration címkék azonban egy fiktív márkát jelenítenek meg: a több ezer ál-címke egy igazán feltűnő felhőalakzatban áll össze, amely szoborszerű látványosságot alkot az üzletház egy forgalmas pontján, felhívva a figyelmet arra, hogy minden csak dekoráció és külsőség, amelyben magunknak kell a valós értékeket megtalálnunk. Az alkotó ezért a megszólalásig egyforma címkék közé nyereményeket is elrejtett.

„A darab papír áttranszformálódik. A fiktív márka valódivá válik, az alkotás pedig műalkotássá. A fiktív márka leple alatt a Just Decoration vásárlásra ösztönzi a nézőket, játékra hívja őket, az interakció tehát a nézőből vásárlót csinál, a vásárlóból pedig nézőt.”

– kezdte Miklós.

A szokatlan helyszínválasztás is elengedhetetlen része a projektnek. „Az alkotás egy galéria white cube termei helyett a vásárlás fellegvárában kap helyet. Éppolyan természetesen ereszkedik be a vásárlói térbe, ahogy azt a szezonális dekorációktól megszokhattuk.” – tette hozzá a művész.

„A MOM Park mindennapjaiban a divat mellett a design és a képművészet is kiemelkedő jelentőséggel bír. – mondta Szegedi Anna, a bevásárlóközpont marketing-, és PR-vezetője. – Azt tapasztaljuk, hogy a látogatóink rendkívül nyitottak a fiatal tervezőkre és a kortárs alkotásokra, ezért örömmel adunk otthont az installációnak, amely a divat és művészet egyedi ötvözeteként nem csak elgondolkodtatja, de játékos formában be is vonja a nézőt.”

Kiss Miklós legújabb installációja a MOM Parkban tekinthető meg 2017. május 4. és 31. között