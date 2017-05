A szépség és a szörnyeteg az MTV Movie Awardson is tarolt

Magyar idő szerint ma hajnalban rendezték meg az MTV Movie and TV Awardsot, mely a legjobb mozifilmeket és tévésorozatokat díjazza. Az este egyik legnagyobb befutója A szépség és a szörnyeteg film lett, de a Rólunk szól és a Stranger Things sorozat is kapott elismerést. Íme a kategóriák nyertesei.

Az év filmje:

A szépség és a szörnyeteg – Nyertes

The Edge of Seventeen

Get Out

Logan

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet

Legjobb színész

Daniel Kaluuya — Get Out

Emma Watson — A szépség és a szörnyeteg — Nyertes

Hailee Steinfeld — The Edge of Seventeen

Hugh Jackman — Logan

James McAvoy — Széttörve

Taraji P. Henson — A számolás joga

Az év műsora

Atlanta

Trónok harca

Bizonytalan

Hazug csajok társasága

Stranger Things — Nyertes

Rólunk szól

A legjobb sorozatszereplő

Donald Glover — Atlanta

Emilia Clarke — Trónok harca

Gina Rodriguez — Jane the Virgin

Jeffrey Dean Morgan — The Walking Dead

Mandy Moore — Rólunk szól

Millie Bobby Brown — “Stranger Things” – Nyertes

Legjobb csók

Ashton Sanders and Jharrel Jerome — Holdfény – Nyertes

Emma Stone and Ryan Gosling — Kaliforniai álom

Emma Watson and Dan Stevens — A szépség és a szörnyeteg

Taraji P. Henson and Terrence Howard — “Empire”

Zac Efron and Anna Kendrick — Mike és Dave esküvőhöz csajt keres

Kedvenc gonosz karakter:

Allison Williams — “Get Out”

Demogorgon — “Stranger Things”

Jared Leto — “Öngyilkos osztgag”

Jeffrey Dean Morgan — “The Walking Dead” – Nyertes

Wes Bentley — “Amerikai Horror Story”

Legjobb házigazda

Ellen DeGeneres — “The Ellen DeGeneres Show”

John Oliver — “Last Week Tonight With John Oliver”

RuPaul — “RuPaul’s Drag Race”

Samantha Bee — “Full Frontal With Samantha Bee”

Trevor Noah — “The Daily Show” – Nyertes

Legjobb dokumentumfilm

“13TH” – Nyertes

“I Am Not Your Negro”

“O.J.: Made in America”

“This Is Everything: Gigi Gorgeous”

“TIME: The Kalief Browder Story”

Legjobb reality tehetségkutató

“America’s Got Talent”

“MasterChef Junior”

“RuPaul’s Drag Race” – Nyertes

“The Bachelor”

“The Voice”

Legjobb vígjáték

Adam Devine — “Workaholics”

Ilana Glazer and Abbi Jacobson — “Broad City”

Lil Rel Howery — “Get Out” – Nyertes

Seth MacFarlane — “Family Guy”

Seth Rogen — “Sausage Party”

Will Arnett — “The LEGO Batman Movie”

Legjobb hős karakter

Felicity Jones — Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet”

Grant Gustin — A villám

Mike Colter — “Luke Cage”

Millie Bobby Brown — “Stranger Things”

Stephen Amell –A zöld íjász

Taraji P. Henson — “Hidden Figures” – Nyertes

Legmeghatóbb sorozat/film

Trónok harca — Hodor halála

Grace klinika– Meredith elmondja a gyerekeinek Derek halálát(Ellen Pompeo)

Mielőtt megismertelek — Will elmondja Louisanak hogy nem maradhat vele

Holdfény — Paula elmondja Chironnak, hogy szerelmes belé

“Rólunk szól” — Jack és Randall karatézik – Nyertes

Az év felfedezettje:

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya – Nyertes

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

Legjobb páros:

Adam Levine és Blake Shelton — The Voice

Daniel Kaluuya és Lil Rel Howery — Get Out

Brian Tyree Henry és Lakeith Stanfield — Atlanta

Hugh Jackman és Dafne Keen — Logan– Nyertes

Josh Gad és Luke Evans — A szépség és a szörnyeteg

Martha Stewart és Snoop Dogg — Martha and Snoop’s Potluck Dinner Party

Legjobb amerikai sztori:

Black-ish – Nyertes

Fresh Off the Boat

Jane the Virgin

Holdfény

Transparent

Legjobb lázadós film:

Get Out

Hidden Figures – Myertes

Loving

Luke Cage

Mr. Robot