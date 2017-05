Nemzetközi elismerést nyert Gárdos Péter könyve

Gárdos Péter Hajnali láz című kötete nyerte el a 8. Prix d’Europe-díjat, melyet francia, angol és német könyvtárak és médiatékák vezetőiből álló zsűri szavazatai alapján ítélik oda. Idén a második körbe jutott hat könyv közül a Hajnali láz kapta a szavazatok több mint felét.

Az élmezőnyben Gárdos Péter műve olyan alkotásokkal versengett, mint Milan Kundera regénye, A jelentéktelenség ünnepe, Ian McEwan A gyermektörvény című új műve vagy Paolo Giordano A prímszámok magánya szerzőjének új könyve, az Ezüst és fekete. A díjat a szerző ősszel veszi át Franciaországban.

Emellett Gárdos Péter lesz a European Writer’s Tour őszi vendége a londoni British Library-ben. Az eseményt minden évben az EUNIC (European Union National Institutes for Culture) szervezi, partnerei a The Royal Society of Literature és az Európai Bizottság.

A Hajnali láz 2015 őszén jelent meg a Libri Könyvkiadó gondozásában, azóta csaknem 40 országba adták el a kötet fordítási jogát. Az elmúlt másfél évben megjelent szinte valamennyi európai országban, de már Tajvanon, Brazíliában, Kínában és Oroszországban is saját nyelven olvashatják a kötetet.

Mint írják, Gárdos Péter édesapja halálát követően kapta meg szülei svédországi levelezését. A levélköteg közel 60 éven át várta, hogy a szekrény mélyéről előkerülve megmutassa, mit jelent az újrakezdés, a kitartás, az élni akarás és a határtalan szerelem.

A könyvből film is készült, melyet 2015-ben mutattak be, Piti Emőke és Schruff Milán főszereplésével.

MTI