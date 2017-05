Ettől az előzetestől megjön a kedved a Wonder Womanhez

A nyár egyik legjobban várt filmje a DC legújabb próbálkozása, a Wonder Woman. Eddig úgy tűnt, hogy nem azért fogunk türelmetlenül sorban állni a jegyekért, mert annyira fantasztikusan izgalmasnak ígérkezik a film, sokkal inkább azért, hogy meglássuk, a DC folyamatos baklövései után vajon sikerül-e egy egészen jóra sikeredett filmmel megajándékozni a nézőket.

Úgy tűnik, ezúttal igen! A Wonder Woman szerepében Gal Gadot (Az igazság ligája) fog tündökölni, aki már önmagában sok jót sejtet a filmmel kapcsolatban. Az izraeli származású egykori modell biztosan rengeteg férfinézőt a filmvásznak elé fog kötni.

Hogy ennél szakmaibb érveket is felhozzunk a film mellett, eláruljuk, hogy a története is elég izgalmas lesz: Diana, a Wonder Woman egy olyan birodalomban nő fel, melyben csak nők élnek, és melynek uralkodójává szánják. Egészen addig, míg képbe nem jön egy szépfiú (Chis Pine), aki magával rabolja a mi világunkba. Igaz, a történet nem napjainkban, hanem a 19- 20. század környékén fog játszódni.

A DC legutóbbi próbálkozása, a Suicide Squad sajnos nem hozta a várt sikert, ahogy a korábbi filmjei (Batman Supermen ellen, Acélember) sem, vagyis nálunk jobban már csak maga a DC remélheti, hogy jól fog elsülni a Wonder Woman.

A film premierje június 1-jén lesz.