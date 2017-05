Fekete fagyival ünnepeljük kedvenc jeges édességünk világnapját

Dupla örömöt okozunk a fagylalt világnapja alkalmából, mert nem csak egy listát adunk a kezetekbe, hanem vélhetően az első fekete fagyi csodát is!

Végre! Ez volt az első gondolat, amikor megláttam a fekete fagyi csodát!

Nem vetem meg a színeket, de ahogy véleményem szerint a legjobb fényképek mindig a fekete-fehér színűek maradnak, úgy a minden alkalomhoz illő öltözék is a fekete lesz, amíg világ a világ. Hozzám a fekete szín áll a legközelebb, ezért okozott ekkora örömöt számomra az, amikor rátaláltam erre a black outfites fagylalt csodára.

Ami egyébként hazánktól messze, Los Angeles utcáit hódítja meg éppen. A Little Damage névre keresztelt fagylalt shop széles választéka minden tekintetben a fekete használatra fordult rá. A jeges faszénnek is bátran kikiáltható gonosz finomság felrobbantotta az Instagramot.

Ennek következtében a Los Angeles bűnös lelkei is megtalálhatják kedvencüket a hűsítő édességek között, annak ellenére, hogy nem ez volt az első alkalom, amikor éj fekete desszertet kezdtek el árulni: tavaly New Yorkban a Morgenstern is elárasztotta az utcákat egy gombóc fekete csodával, de ekkor még nem robbant ekkorát a történet.

A Little Damage mindezt totálisan felülírta, mert minden tölcsér fekete, és a szín több árnyalatával készülnek a hűsítő masszák, melyek kiegészülnek színekkel, az úgynevezett „unikornis könnyek” feltétekkel.

Csak remélni tudom, hogy a következő fagylalt világnapig elér hozzánk is a fekete édes bódulat, mindenesetre a fekete fagyi mellett ma, május 8-án annak örülünk, hogy a fagylalt világnapja alkalmából országszerte több mint 500, Budapesten pedig tbb mint 200 fagylaltozóban féláron vehetjük meg kedvenc gombócainkat, úgyhogy ma van annak a napja, amikor munka biztosan egy cukrászdában kötünk ki!

Az ígért lista sem marad el, ebben a cikkünkben megtaláljátok, hogy hol juthattok hozzá ma fél áron a legfinomabb tavaszi hűsítőhöz.

Szerző: Kovács M