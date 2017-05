5 tipp a nyári bikinialakhoz

Még nem késő változtatni a rosszul berögzült szokásokon, hogy idén magabiztosan feszíthess a strandon. Ha megfogadod az étkezéssel kapcsolatos öt legfontosabb tanácsunkat, és a sportot sem zárod ki az életedből, nyert ügyed van!

Az edzés mellett az étkezésre is figyelj!

Nagyon szuper, hogy sokat sportolsz, de a bomba alak eléréséhez ez még kevés. Az étkezés 70 százalékban határozza meg a fogyás mértékét, míg a testmozgás csupán 30 százalékban, így nagyon oda kell figyelned, hogy mit eszel. Nem szabad azzal hitegetned magad, hogy mivel voltál kondiban, többet nassolhatsz, mert nem is gondolnád, mennyire könnyű visszapótolni (vagy épp meghaladni!) a kemény edzéssel elégetett kalóriákat. Ha rendszeresen csokit vagy gyorsételeket eszel, mondván majd úgyis „ledolgozod”, könnyen tönkreteheted a fogyókúrádat.

Néha azért engedj a csábításnak!

Ha rendszeresen sportolsz és egészségesen táplálkozol, néhanap megengedhetsz magadnak egy kis „bűnözést” is. Ilyenkor törekedj a mértékletességre – érd be pár kocka csokival, vagy egyél csak egy szelet pizzát. Így anélkül szüntetheted meg a vágyakozásodat a csábító falatok után, hogy másnap szorítana a nacid. Az élet nem élet, ha folyamatosan le kell mondanod a kedvenc ételeidről, szóval néha engedj kicsit a szigorból – a legtöbb ember úgyis hajlamos feladni azokat az étrendeket, amelyek túl sok ételt helyeznek tiltólistára.

Nyugodtan egyél este 6 után is!

Az esténként elfogyasztott kalóriák nem feltétlenül vezetnek elhízáshoz, hacsak nem egy nagy doboznyi jégkrémről van szó, amivel a vacsorádat kíséred le. Az igazság az, hogy ha például csak munka után tudsz eljárni edzeni, nagyon is szükséged van az este elfogyasztott ételekre. A szervezetednek addig kell energia, amíg aktív vagy, így, ha az éjszakai baglyok táborába tartozol, akkor a késői vacsora is indokolt lehet.

Soha ne hagyj ki étkezést!

Kevesebb étel kevesebb kalóriabevitelt jelent, ergó fogyni fogsz, ugye? Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Ha nem eszel eleget, az anyagcseréd lelassul, és az állandó éhségérzet miatt falási rohamaid lehetnek, nem is beszélve arról, hogy nem lesz energiád egy zsírgyilkos edzéshez. Ha a fogyás a célod, csökkentsd az elfogyasztott kalóriák számát – de csak mértékletesen. Az a legjobb, ha kiegyensúlyozott, vitamindús étrendet követsz, amit hosszú távon is be tudsz tartani.

Használj sok fűszert!

Bizony, a diétás étrend sokszor egyhangú tud lenni, viszont friss fűszerek használatával egy kis változatosságot csempészhetsz a diétádba. És most nem a sóra gondolunk – annak hatására ugyanis a tested vizet raktároz el, ami akár plusz kilókat és centiket is jelenthet. Ha a strandra készülsz, a legjobb, ha előtte pár napig egyáltalán nem fogyasztasz sótartalmú ételeket. Ízlelőbimbóid hálásak lesznek: teljesen új, természetes ízeket fedezhetsz fel, és bónuszként lapos hassal fogsz hódítani.

Persze az, hogy a konyhában tisztázod ezt a pár apró szabályt, nem azt jelenti, hogy nyugodtan a sarokba vághatod az edzőfelszerelésedet – inkább kapd elő a sportcipődet és a jógamatracodat, és irány a Fitt a nyár!

Itt hozd formába magad:

Május 14-én sztáredzőkkel, izzasztó órákkal, sportbemutatókkal, egészséges kóstolókkal és sok-sok nyereménnyel vár a Fitt a nyár! csapata a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban!

A program:

09.00 – 09.30 Kapunyitás

09.30 – 09.50 Bemelegítés Pintér Adrienn Adával

10.00 – 11.00 Katus Attila – Best Body

11.10 – 12.10 A Scitec Nutrition edzői bemutatják: Életmódváltók intervall edzés

12.20 – 13.20 Péntek Enikő – ZONA

13.30 – 14.30 Hidvégi Andrea – Euphoria

14:30 – 15.00 Nyereménysorsolások

15.00 – 16.00 Rubint Réka – Alakreform

16.30 Kapuzárás

Helyszín: MOM Sport Uszoda és Sportközpont

1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.

Belépőjegy: 850 Ft

Uszodabelépővel: 1200 Ft