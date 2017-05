5 hely, ahol igazi designcsodákra bukkanhatsz

Tudjuk, hogy a nyár a tökéletes beach bodyról szól, de az sem mindegy, hogy milyen ruha kerül erre a bizonyos testre. Összegyűjtöttünk 5 helyet, ahol remek designer darabokra bukkanhatsz és a nyári gardróbot legfontosabb, legkülönlegesebb darabjai lehetnek.

Skaza Girl

Ha elegáns, kifinomult darab után kutakodsz, vagy esetleg esküvőre készülsz (akár vendégként, akár meghívottként), a Skaza Girlnél biztosan megtalálod, amit keresel. Az online bolt ruháit ukrán tervezők álmodták meg, akik minden szeretetüket és kreativitásukat belevitték a ruhákba, ami a csodás végeredményen látszik is.

Makány Márta

Természetesen a magyar ruhatervezők sem maradhatnak le a listánkról. Makány Márta majdnem 20 éve készíti a nemcsak gyönyörű, de kényelmes ruháit. A designer az esküvői- és koktélruhák készítésén túl farmeranyagból is alkot, méghozzá egyedi, hétköznapokban is viselhető darabokat, nemcsak nők, de férfiak részére is.

Ha még többet szeretnél tudni Márta ruháiról, akinek még New Yorkban is boltja, kattints ide.

Szputnyik

A Szputnyik a régi és az új, a romantikus vintage és a provokatív modern stílusok kombinálásából született divatfogalom, vallja magáról a ruhabolt, és egyet kell értenünk velük. A bolt stílusát elég nehéz meghatározni, és talán nem is kell, ugyanis pont azt szeretjük benne, hogy szinte minden stílus megtalálható itt. A Szputnyiknál csupán egy dologban lehetünk biztosak: csak olyan ruhadarabbal távozhatunk innen, melyet egész biztosan nem fogunk másokon viszontlátni az utcán.

Art on me

Valami igazán különlegesre vágysz? Akkor az Art on Me a megfelelő hely számodra, ahol a fiatal tehetség, Márton Ancsa alkotásai közül válogathatsz. A tervezőnek két boltja is van a városban: az egyik a Madách téren, a másik pedig Budán, a Mammut 1-ben. Addig is nézz szét a márka webshopjában.

Mittersisters

Mint tudjuk, az ördög a részletekben lakozik: ami az öltözködésnél a kiegészítőket jelenti. Egy outfit csak a megfelelő kiegészítőkkel válhat tökéletessé, például egy különleges tervezői táskával. A Mittersisters név egy designer testvérpárt takar, akik fantasztikus táskákat készítenek, sőt, workshopjukon még téged is megtanítanak, hogy elkészítsd a saját álomtáskád.