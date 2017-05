Jógázz a testedért, a lelkedért és az önismeretért!

Sugár Bertalant mindig vonzotta a jógázás, de időbe telt, míg a hobbijából életfilozófia, majd hivatás vált. Innentől kezdve azonban nem volt visszaút: barátai addig kérték, hogy tartson órákat, míg végül beadta a derekát, és immáron több éve főállású jógaoktatóként dolgozik.

Nagy váltást hozott a jóga Sugár Berci életében, vagyis inkább hatalmas űrt töltött be. Bertalan (akkor még Beryként) bő másfél évtizede még a popszakmában dolgozott, majd amikor úgy érezte, eljött a váltás ideje, a jógában találta meg a választ. Beszélgetésünk során rájövök, a jóga nem csupán testmozgás, néhány póz vagy meditációs gyakorlat elsajátítása, ennél sokkal összetettebb testi-lelki-mentális előnye is lehet az ősi hagyománynak. Főleg akkor, ha Sugár Bertalanhoz van szerencsénk.



Szerinted miért vált ilyen népszerűvé a jóga?

A jóga egy több ezer éves tradíció, tudomány, sőt, ha el akarsz mélyedni benne, akkor vallás, életfilozófia is lehet. A jógában lévő fizikai gyakorlatok, légzésgyakorlatok előszobái a meditációnak, ami zseniális eszköz arra, hogy spirituálisan és mentálisan is megtisztulj. A jóga támpontot, nyugvópontot jelenthet a mai rohanó, ingerektől nyüzsgő világban.

Mondhatjuk, hogy segít lelassulni a felpörgött 21. században?

A jógában nincs időfaktor – csak magadnak gyakorolsz. A nyugati társadalomban fontos a tulajdon, a vásárlás, a felhalmozás, pedig az életben csak akkor tudunk boldogulni, ha megtanuljuk elengedni a dolgokat. A jógagyakorlatok segítik, hogy önmagunkra találhassunk, hogy összhangban éljünk önmagunkkal és környezetünkkel, hogy nyissunk magunk és a világ felé, és ha kell, átértékeljük a dolgokat.



Az utóbbi időben a jóga rengeteg különböző fajtájáról hallhattunk. Melyek ezek között a legnépszerűbbek?

Talán az ashtanga vinyāsa jóga és a vinyāsa flow, illetve minden olyan stílus, amiben a vinyāsa szó szerepel. Ezek dinamikus válfajai a jógának, éppen ezért nagyban fejlesztik az álló

képességet és növelik az erőnlétet. Az említett irányzatokban az āsanákat, vagyis testhelyzeteket dinamikus gyakorlatsorral köti össze a gyakorló, amit vinyászának nevezünk.Mind a saját gyakorlásom, mind az óráim (a jógában nem edzésnek, hanem gyakorlásnak hívják a foglalkozásokat) rendszerint légzésfigyeléssel kezdődnek és rövid meditációval, majd relaxációval végződnek. A jóga alapja a helyes, kontrollált légzés. Ha „belepréseled” magad egy mozdulatba és nem tudsz abban kiegyensúlyozottan lélegezni, megszűnik az energiaáramlás a testben és a nem lesz olyan hatékony a végrehajtott gyakorlat, mi több, könnyebben sérülsz.

Kombinálható más sportokkal is?

Természetesen! Súlyzós edzéseknél az izmok megrövidülhetnek, az ízületek folyamatos terhelés alatt vannak. Könnyen elveszhet a test természetes struktúrája, arányai. A jóga gyógyítja a sérült izmokat és ízületeket, segít helyreállítani a test természetes szimmetriáját, sőt gerincproblémákra kifejezetten javallott!



Hogyan kezdjük el a jógát, ha még sosem csináltuk?

Olyan iskolát keress, ami a közeledben van, és ruházz be egy többalkalmas bérletre. Ez azért is jó, mert egy alkalom után nem tudod megállapítani, hogy tetszik-e a jóga, vagy sem, másrészt, ha már egyszer kifizetted a pénzt, ösztönöz arra, hogy többször is elmenj.

Milyen típusú órákat ajánlasz egy teljesen kezdőnek?

Bármilyen óra jó lehet, ha nincs kifejezetten feltüntetve, hogy csak haladóknak ajánlott. A vinyasza és ashtanga típusú órák dinamikusak, intenzívebb gyakorlások, sok bennük a kardió- és erőelem. Ha inkább lassabb, nyugodtabb órára vágysz, akkor egy hatha órára menj.

Milyen étrend ajánlott a jóga mellé?

Nem kell aszkétának lennünk. A lényeg, hogy ne mindig az élvezet miatt együnk, hanem tudatosan, és olyan élelmiszereket fogyasszunk, melyek táplálják a szervezetünket és jobban érezzük magunkat tőlük.

Sok jógázó vegetáriánus vagy vegán, de ezek szerint az állati eredetű ételeket mégsem kell kizárnunk az életünkből?

Semmi sem kötelező, de a hús fogyasztását érdemes csökkenteni és idővel talán el is hagyni. A jóga egyik alapvetése a “nem ártás elve”: sok gyakorló azért nem eszik húst, mert nem akar olyat fogyasztani, ami valakinek az életébe került, vagyis erőszak elkövetésével került az asztalára. Ez nem azt jelenti, hogy csak vegetáriánusok jógázhatnak, de érdemes húsmentes napokat tartani, már csak az emesztés könnyítese végett is.

Hogyan győznél meg valakit, hogy próbálja ki a jógát?

A jóga erőssé és ellenállóvá tesz, nem csak testi, de mentális szinten is. Ha súlyproblémád van, abban is segít a rendszeres gyakorlás, jobban érzed magad tőle, önmagad elfogadására és megismerésére tanít. Rájössz, mennyi mindenre képes a tested, amiről korábban azt hitted, lehetetlen. Megerősíti az önmagadba vetett hitet, fejleszti a személyiséget, élesíti az elmét. Véleményem szerint, a jóga mindenre kínál megoldást, a jógában mindenre ott a válasz. A jóga az élet maga, a tapasztalás művészete, annak magasiskolája.

