Irodalom-rajongók figyelem: június elején ismét Margó Irodalmi Fesztivál!

Június 7-11-ig lesz idén a nyári Margó Irodalmi Fesztivál a Petőfi Irodalmi Múzeumban, rendhagyó szerzői estekkel, koncertekkel és felolvasásokkal. Az ötnapos fesztiválon fellép többek között új kötetével Nádas Péter, Peer Krisztián, Szív Ernő, Tóth Krisztina és Kemény Zsófi. A rendezvény összes programja továbbra is ingyenes.

Június 7-11-ig, öt napon át tart idén is a Petőfi Irodalmi Múzeumban és udvarán a nyári Margó Irodalmi Fesztivál. A kilencedik alkalommal megrendezett ingyenes rendezvényen a szervezők az irodalom magányos voltát kérdőjelezik meg és teszik közösségi élménnyé a novellákat, regényeket, verseket és drámákat: a Margó nyáron, és két éve már ősszel is, írók, könyvek és olvasók egymásra találása, rendhagyó szerzői esteken, koncerteken és felolvasásokon.

Az idei program egyik főszereplője, szombat este, a tizenkét év után új, nagyszabású könyvvel jelentkező Nádas Péter lesz, akinek Világló részletek című műve nemcsak a Margó, de egyelőre az év legfontosabb könyvének tűnik. A magyar és a világirodalom kiemelkedő alakja a saját emlékein keresztül tárja fel és értelmezi a huszadik század első felének történelmi és politikai folyamatait, bevésődött emlékképeiből kiindulva rekonstruálja életét, míg végül kirajzolódik a történtek jelentése és jelentősége a saját személyes életében és az attól elválaszthatatlan, közös emberi világban. Az „év legsúlyosabb könyve” 1300 oldalán láttató erejű leírások, izgalmasnál izgalmasabb történetek, rejtett összefüggéseket feltáró nyomozások követik egymást.

A nyári Margó biztos szereplője még a hosszú alkotói csöndet megtörő Peer Krisztián, aki 42 című, formájában is újszerű kötetével máris megjelent a sikerlistákon. Fellép még Szív Ernőként Darvasi László, új, már a felnőtteket célzó regényével jelentkező Kemény Zsófi és az új tárcagyűjteményét bemutató Tóth Krisztina, valamint a szintén évek után visszatérő Tisza Kata is. A Bookline, az Aegon és a Főváros támogatásával megvalósuló fesztiválon az idei irodalmi Nobel-díjas Bob Dylan zenéiből is hallhatunk majd élő koncertet és saját esttel jelentkezik az 52 év dalait a Scolar kiadásában megjelentető Bródy János. Mindezek mellett a júniusi Margón lesz az Aegon-díj shortlistjére került tíz kortárs íróról készült portréfilm premierje, amelyből még jobban megismerhetjük nemcsak a győztes Krasznahorkai Lászlót, de Spiró Györgyöt, Térey Jánost, Zoltán Gábort vagy Németh Gábort is.

Az emlékév kapcsán több program is emlékezik a kétszáz éve született Arany Jánosra: a kortárs költőket inspiráló és bevonó Kedvencek temetője program ezúttal a Toldiból merít, az Éjszaka a múzeumban pedig Arany balladái alapján rémisztgeti a résztvevőket, míg a PIM Arany-emlékkiállítását tárlatvezetésekkel lehet majd megnézni: a hagyományos mellett a digitális technológiákat is alkalmazó tárlat azt igyekszik feltérképezni, hogy a költő miként reagált a korabeli közéleti eseményekre és a modernitás kihívásaira.