Minden sarkon Mihalik Enikőbe és Freddie-be futhatsz

Az elmúlt évek legnagyobb közterületi márkakampányát indította el május elején a Coca-Cola. Épülethálókról, poszterekről, plakátokról, buszmegállókról, citylightokról, és még számos más felületről néz vissza ránk mostantól a márka két új arca, Mihalik Enikő és Freddie.

A divatfotós megközelítést a főként Párizsban, Londonban, New Yorkban, és Milánóban dolgozó Byron Mollinedo hozta el a kampányba. Mihalik Enikő egy elegáns szórakozóhelyen szerepel a fényképeken az ikonikus Coca-Cola társaságában. „Nagykövet-partnere”, Freddie pedig gitározás közben kortyol egyet miközben lencsevégre kapták. A modellt és Fehérvári Gábor Alfrédot, a 2016-os Dal győztesét külön képeken láthatjuk majd a kampányban.

A Coca-Cola Magyarország idén, az év elején jelentette be, hogy egységesíti a Magyarországon forgalmazott Coca-Cola márkákat, így az eddig külön márkaként kezelt eredeti íz, a light és a zero már egységesen képviseli a Taste the feeling életérzést.