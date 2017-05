A hét 5 legolvasottabb cikke, a Nagy-Szín-Padtól A gyilkosság az Orient Expresszenig

Ez a hét már csak azért is elég különleges, mert a hétfő volt az egyik kedvenc napunk, mivel május elseje miatt nem kellett dolgoznunk. Ettől függetlenül rengeteg érdekes dolog történt a héten, kezdve az amerikai MET gálától rengeteg friss filmelőzetesek megjelenéséig. Mutatjuk, mely cikkekre voltatok a héten a legkíváncsibbak.

10 hihetetlen outfit a tegnapi MET gáláról

Szokás szerint idén is megrendezték a Metropolitan Museum of Art adománygyűjtő gáláját, melyre a sztárvilág krémje is hivatalos volt. A jótékonykodás mellett a sztárok természetesen nem felejtettek el megbotránkoztatni minket cseppet sem visszafogott ruháikkal.

Duplázik a Gorillaz Budapesten

Nagyon örültünk neki, amikor megtudtuk, hogy a Gorillaz idén kétszer is fellép Budapesten. Csekkoljátok a cikkben, hogy pontosan mikor és hol.

9 különleges anyák-napi ajándék

Ugye nem felejtetted el, hogy vasárnap lesz anyák napja? Ha esetleg mégis, és még semmit nem vettél az alkalomra, mutatunk 9 ötletet, mivel érdemes meglepned az anyukádat.

Megérkezett a Gyilkosság az Orient Expresszen filmváltozatának első képei!

Johnny Depp szereplésével novemberbe kerül a mozikba Agatha Christie nagy sikerű krimije, A gyilkosság az Orient Expresszen. Ha kíváncsi vagy, mit lehet már tudni a filmről, olvasd el a cikkünket.

Ki kerül idén a Nagy-Szín-Padra?

Az idei nyertes nemcsak a Szigeten, a Volton és a Campus Fesztiválon fog fellépni, de az Eurosonic Festivalon is képviselni fogja hazánkat. Ha érdekel, melyik az a 8 együttes, akik versenyeznek, olvasd el a cikkünke.