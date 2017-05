Közeledik az ország legkülönlegesebb autókiállítása

Talán maguk a rendezvény ötletgazdái és megvalósítói sem gondolták volna három évvel ezelőtt, hogy a Balatonfüred Concours d’Elegance megrendezésével nem csupán közönségcsalogató és látványos, de a város presztízsét is nemzetközi szintre emelő oldtimer szépségversenyt hoznak létre ilyen rövid idő alatt.

Az állhatatos munka és a minőség folyamatos szem előtt tartása vezetett odáig, hogy 2017-ben már magától értetődően várja mind a szakma, mind pedig a nagyközönség a IV. Balatonfüred Concours d’Elegance-t, mint az oldtimer autók legexkluzívabb magyarországi seregszemléjét. Balatonfüred, mint a Balaton fővárosa, méltán került be azoknak a városoknak a privilegizált körébe, ahol kellően különleges helyszínt tudnak biztosítani a legmagasabb műszaki és esztétikai tartalmat képviselő veterán autók seregszemléjéhez.

A Concours d’Elegance jóval több, mint a 30 évesnél idősebb gépkocsik bemutatója. Valódi autócsodákat kínáló esemény, ahol az egyes járművek nem csupán műszaki tartalmukkal, hanem művészi külsejükkel, makulátlan állapotukkal és tulajdonosaik utánozhatatlan eleganciájával nyújtanak felejthetetlen élményt az érdeklődőknek. Egy miliő, ami egyszerre szól az autós világról, a vitorlázásról, az eleganciáról, a stílusról és a divatról.

Május 5-e és 7-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Balatonfüred Concours d’Elegance-t. A Balaton szerelmesei, a vitorlás társadalom, a gazdasági- és a közélet jelentős szereplői, a művészvilág képviselői, valamint számtalan érdeklődő tiszteli meg jelenlétével a várost és rendezvényt. Az eddigi évek hagyományainak megfelelően idén is több autó egy Győrből induló konvoj tagjaként érkezik majd Balatonfüredre, ezzel is bizonyítva: tulajdonosaik nem csupán egy néhány kilométeres felvonulás kedvéért indítják be a járműveket, de szívesen tesznek meg hosszabb távot is velük.

„Fantasztikus évről évre megtapasztalni, hogy mennyire sikeres és fontos rendezvénnyé nőtte ki magát a Balatonfüred Concourse d’Elegance. Ünnepeljük egy kicsit azt a világot, ami tökéletes műszaki és esztétikai minőséget mutat a ma emberének is. Szerencsére a rendezvény a nézők és a kiállítók körében is egyre népszerűbb, így olyan külföldi vendégeket és autókat is fogadhatunk, akik eddig csak nyugat-európai Concourse d’Elegance versenyeken mérették meg magukat. A legkiválóbb nemzetközi mezőny pedig láthatóan inspirálja a hazai gyűjtőket is: évről évre magasabb színvonalú járművek gördülnek be a vörös szőnyegre magyar rendszámmal”

– mondta Valker Viktor, az esemény alapítója.

A Magyar Veteránjárművesek Szövetsége mellett a FIVA, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége is akkreditálta a balatonfüredi Concours d’Elegance-t, így biztos, hogy úgy a kiállítók, mint a látogatók számára a lehető legmagasabb színvonalú oldtimer szépségversenyt rendezik meg idén is.