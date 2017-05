Ed Sheeran a videoklip-forgatáshoz is ért: Itt a Galway Girl kisfilmje

Úgy látszik, Ed Sheeran képtelen mellényúlni, bármit alkot, milliók imádják munkáit. Eddig főként énekesként és dalszövegíróként tevékenykedett, most azonban kamerát ragadott, hogy videót forgasson Galway Girl c. számához méghozzá a Brooklynból jól ismert Saoirse Ronannel.

Ma reggel debütált Sheeran hivatalos YouTube-csatornáján a háromperces videoklip, amelyben Ed a saját szemszögéből örökíti meg egy kellemesen eltöltött este pillanatait a platinaszőke Saoirse Ronannel. Ahogy a kisfilmben láthatjuk, még új tetoválást is csináltatott, amelyet Ronan írt fel alkarjára, csakhogy a színésznő megviccelte az énekest és Galway Girl helyett Galway Grillt írt, így utóbbi díszeleg most már Sheeran több száz tetkója között. De nem is húzom tovább a szót, íme a videó: