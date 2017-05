John Legend és a Coldplay számát is feldolgozza a Budapest Show Kórus

Május 6-án előre repülünk a nyárba, és a fesztiválok legjobb zenéit hallgathatjuk meg a Budapest Show Kórus prezentálásában.

Tavaly nyáron több ezer ember gyűlt össze a Szent István Bazilika lépcsője előtt, és egy fiatalokból álló kórussal együtt énekelte el „Az éjjel soha nem érhet véget” című dalt a magyar labdarúgó-válogatott tiszteletére. A kórus előtte sem volt ismeretlen, de azóta jól ismerjük már a Budapest Show Kórus néven futó csapatot, akik az ország első show-kórusa.

Élő zenei kísérlettel lépnek fel, és énekelnek pop-, rock-, jazzdalokat, de a gospel sem áll távol tőlük. Előadták már a The Hunger Games vagy a Linkin Park zenéinek kórusra átírt verzióját, de iamyankkal is kieresztették már a hangjukat, szintén a Bazilika lépcsőjén.

Most egy fergeteges tavaszi koncertre készülnek, ami május 6-án a Csepeli Színházban kerül megrendezésre a közelgő fesztiválszezon apropóján. Olyan meghatározó dalokat hallhatunk majd, mint a Coldplaytől a Hymn For The Weekend, Rag’n’Bone Mantől a Human, vagy egy speciális Punnany Massif-medley. De lesz Oscar-díjas filmzene, és Fonogram-díjas musicalrészlet is, úgyhogy, aki szívesen hallaná élőben a Family Guy címdalát, annak ott a helye az első sorban!

Híres hazai és külföldi slágerek csendülnek majd fel, melyek közepette még egy nemek közti párbajt is meghallgathatunk majd. A lányok és fiúk külön-külön is készülnek egy-egy meglepetéssel, de mielőtt megtudnánk, hogy ki nyeri a nemek hangharcát, addig álljon itt néhány zene, amelyeket biztosan élvezhetünk majd a Budapest Show Kórus tolmácsolásában élő zenei kísérettel.

A Budapest Show Kórus által előadott dalaiba hangfelhőjükben hallgathatunk bele!