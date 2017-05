Imádni fogod a Messenger újítását

Ezt nevezik felpörgött 21. századnak! Tegnap még a Twitter újításáról számoltunk be, de mivel a Messenger sem akar lemaradni a versenyben, most ennek az appnak a felturbózásáról írhatunk. Figyelem, mostantól rengeteg menő játékkal játszhatsz, ha belépsz a Messengeredbe!

Instant Games címszó alatt több mint 30 új játék érkezik a Messengerbe, melyek között jó néhány izgalmas, könnyedén függést okozó game is lesz, úgyhogy ne aggódj, nem a sakk és pasziánsz kismillió változata fogja jelenteni az új játékok özönét.

A Facebook-Messenger párosnak eddig csak 17 játéka volt, a mostani felturbózás után viszont már több mint 50 lesz, köztük a Zookeeper, a Lego Batman, vagy a Space Invaders.

Tovább fogja fokozni a versenyszellemünket, hogy nemcsak a legutóbb elért eredményünket láthatjuk, ha belépünk az appba, hanem azt is, hogy a barátainknak mik a legjobb eredményei. Sőt, lesznek olyan játékok is, ahol nemcsak egyedül, hanem csoportosan, másokkal megmérettetve is nyomkodhatjuk a telefonunkat.