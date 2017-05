Most ingyen a tiéd lehet egy M∙A∙C rúzs!

A M∙A∙C Cosmetics 2017. május 5-én reggel 10 órakor nyitja meg ötödik magyarországi üzletét a Mammut bevásárlóközpontban. A nyitás napján ajándék bestseller Retro Matte Lipstick rúzs vár az első 200 vásárlóra, a regisztrált vevők számára pedig ajándék termékmintával­* készül a M∙A∙C csapata.

Az új, 42 négyzetméteres sminküzlet Buda pörgős központjában helyezkedik el, ahol az eddigi helyszínektől megszokott profizmus és vevőorientáltság várja a vásárlókat. Az üzletben 1700 termék között megtalálható a márka folyamatosan frissülő teljes termékcsaládja, kiegészülve az állandóan változó trendekkel és kollaborációkkal.

A színek legfőbb szakértőjeként elhíresült márka négy makeup standdal és a rövidebb sorban állás érdekében két kasszával is várja a vásárlókat. A szépülni és tanulni vágyó vendégek öt különböző sminkszolgáltatás közül választhatnak, amelyek teljes összegükben levásárolhatóak a boltban. Szabad artist függvényében hétfőtől-csütörtökig két díjmentes szolgáltatás is elérhető lesz. A teljes ikonikus M∙A∙C élményt négy különböző nyelven – magyarul, angolul, olaszul és szlovákul – is igénybe lehet venni.

* Ajándék termékminta a készlet erejéig.