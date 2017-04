3 nap, 13 buli – Partyajánló a hosszú hétvégére

Végre újra hosszú hétvége! A húsvéti 4 napos kikapcsolódás során furcsamód kiürült a város vasárnapra, de talán most nem szalad senki túl messzire a hétfőig elnyúló pihenés során és három éjszakán keresztül izzik majd a város.

Programokban nem lesz hiány, már mi is írtunk egy extra hosszú hétvégi programajánlót, amit most megfejelünk egy partyajánlóval, hogy a szórakozás, azon is belül az elektronikus zenei szórakozás is helyes útra terelődhessen, gyorsan, könnyedén válogatva, összesen 13 programból. Na, nézzük!

A péntek lesz a legerősebb!

Hogy el ne fogyjon a lendület a 3 éjszaka végére, a legtöbb szervező úgy döntött, hogy péntekre pakolja eseményét, amivel csak a mi dolgunkat nehezítik meg, mert nem lesz könnyű választani! Az Akvárium a house-ra esküdött fel és a világszerte nagy ismertségnek örvendő Tube & Berger párost hozza, akik szinte már a nyári éjszakák hangulatát is megidézik majd.

Persze, ez még csak egy, és haladjunk is tovább! A LÄRM sötét dobozában a Casino Bangkok ütemeire mozdulhatunk meg, akik Eomac-ot látják vendégül, miközben a TEREM Budapest a város egyik legújabb szervezőivel, a VAULT csapatával várják Stephan Bodzint, aki egy eddig még sehol nem látott audiovizuális live act produkcióval érkezik, a Corvin Club tetejébe pedig becsapódnak az asztronauták, azaz jön az Astronaut Music bulija, ez alkalommal Oliver Huntemann fellépésével.

És, ha még ez nem lenne elég, akkor az AETHER földszint alatti terében a Lab csapat garázdálkodik a groove-okkal, a TELEP pedig a Deepin’ Session jegyében Cadikot és LBX-et vonultatja fel az iszogatás mellé!

Szombaton csak duplázunk

A szombati programból két eseményt emelünk ki, amik egymás folytatásaként is tökéletesek lehetnek. Az esténk elejét bearanyozhatja a HVOB koncertje az Akvárium NagyHalljában. Az osztrák szomszédok a Silk című új albumukat érkeznek bemutatni, amit már világszerte telt házas koncerteken megtettek és mindenhol imádta a közönség. Itt sem lesz ez másként, talán még siethetünk 1-2 jegyért!

Majd a jól sikerült koncertet követően bevehetjük a Corvin magaslatát, ahol több emeltnyi mélységbe kerülhetünk Zvezda Beta és delay egész estés szórakoztatásában, akik felváltva ontják ránk sötét, de felemelő elektronikájukat.

Vasárnap még futhatunk egy szép kört, akár nappal is

Április utolsó napján sem lesz hiány partykból. Még nappal is szórakozhatunk majd, mert az egész napos CityMatiné megnyitja a 2017-es szezont, ami sorban már a 6., még pedig a Golftanyán, MaxiMárkás Majálissal, tánccal, fűben fekvéssel, remélhetőleg napsütéssel, barátokkal, házi rezidensekkel!

A nappali élmények után jöhetnek majd az éjszakai ütemek, amiben talán a legkülönlegesebb az A38 Hajó 14. születésnapi programjában helyet kapó Daedelus fellépése lesz, de nem felejthetjük el, hogy ugyanott, pár órával előtte még a Zagar is fellép, akik újra játsszák nagy sikerű Cannot Walk Fly Instead című albumukat.

Ugyanakkor a trance és drum and bass kedvelőknek is akad program. Előbbieknek a KASINO-Cinema Hallba érkezik Chicane, utóbbiaknak kötelező a Maximum Drum and Bass buli a Gödörben!

Erről van szó, unalom nem lesz, csak győzzük kiválasztani a legjobbat és már mehet is a pörgés éjjel-nappal!

Kovács M