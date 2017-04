Micimackótól Jamie Foxxig – A hét 5 legolvasottabb cikke

Az utóbbi napokban is elég sok minden történt a városban és a világhálón, a Róbert Gidáról szóló filmtől kezdve egészen Jamie Foxx budapesti haknijáig. Ezért ezen a héten is utánanéztük, mely cikkeink csigáztak fel titeket a legjobban. Íme a top ötös listánk!

Ugye te is találkoztál már svéd cég nagy, kék szatyraival, amik 195 forintba kerülnek? Az egyik francia divatház is hasonló táskával rukkolt elő, csak egy picivel drágábban árulják. Hogy mi volt az IKEA frappáns válasza minderre? Olvasd el a cikkünket, és megtudod.

Tom Hardy nemcsak a mozivásznakon alakít kemény fickót, a valóságban is az. Ezt bizonyítja az is, hogy amikor London utcáin sétálgatván arra lett figyelmes, hogy egy robogót el akarnak kötni, nem habozott, és egyből a gazfickók után iramodott. Meg is lett az eredménye.

Tudtad, hogy Róbert Gida nemcsak a Micimackó egyik szereplője, hanem a valóságban is létezett? Sőt, olyannyira izgalmas élete volt, hogy filmre viszik a történetét. Már az is kiderült, hogy ki fogja alakítani.

Bár a színésznő valóban munka miatt van Budapesten, természetesen filmet, nem pedig videoklipet forgat. Hogy hogyan került mégis egy punkzenekar kisfilmjébe? Megírtuk!

Na vajon hol hallatott ismét magáról Jamie Foxx? Ezúttal a Déryné Bisztróban énekelt egy Frank Sinatra-számot. Foxx, köszönjük, hogy itt vagy a városunkban, és jó kedvre derítesz minket! Maradj még itt sokáig!