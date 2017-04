Radikális és konzervatív, hagyományos és újszerű, megszokott és újító – Budapest Fashion Week

Április 28 – 30 között kerül megrendezésre a 2017 tavaszi Budapest Fashion Week. A szervezők ezúttal elegáns díszletek közé, a Városligeti Gundel Étterem Erzsébet Királyné Báltermébe helyezik az eseményt.

A Budapest Fashion Week egyszerre elegáns és extravagáns, újító és tradicionális, egyszóval benne van mindaz, amit az adott időszak kultúrája diktál. A világ divatot meghatározó nagyvárosaiban megrendezett „Fashion Week”-ek sorában a budapesti a magyar divattervezők seregszemléje, ahol a feltörekvő tehetségek és a már ismert nevek együttesen jelennek meg, és mutatják be azt a színes és széles divat-palettát, ami a mai magyar divatkultúrát jellemzi. A háromnapos esemény minden napján öt divattervező kollekcióját láthatja a közönség, ahol a hagyományos „tour”-ok mellett a szervezők szorosan együttműködve a designerekkel egy-egy koncepcióra fűzik fel magát a show-t.

A Budapest Fashion Week több mint 10 éves fennállása alatt irányt mutatott, lehetőséget teremtett – számos olyan tervező indult el a kifutóiról, akik később a London Fashion Week, a Dubai Fashion Week, vagy éppen a Szerbia Fashion Week közönsége előtt is bemutathatták kollekcióikat, illetve mára jól csengő nevekké váltak a hazai divat életben. Ezzel párhuzamosan egyre több külföldi tervező jelentkezik: rendszeresen érkeznek Romániából, Szerbiából, Olaszországból, de Londonból, Vietnámból, Kanadából, sőt Párizsból is mutattak már be tervezői kollekciókat a BFW kifutóin.

Az idei 2017-es tavaszi rendezvényen jól megférnek egymás mellett az egyedi, kézzel festett finom selyemruhák, a merészebb karakteres megjelenésű darabok, a rockabilly ihlette 50-es évek amerikáját idéző, vagy a magyaros motívumok újragondolásával született ruhák. De megtaláljuk a fiatal feltörekvő márkák jóvoltából a különböző női szerepek – úgymint radikális és konzervatív, hagyományos és újszerű, megszokott és szokatlan értelmezései inspirálta, feminista jegyeket is magán viselő modelleket, vagy a fesztiválhangulat diktálta szabadságot és kényelmet megtestesítő ruhákat. Ugyanakkor nem maradnak el a romantika jegyeit viselő puha tüllök, horgolt csipkék, festett organzák, a klasszikus női vonalakat képviselő designer darabok sem.

Az április 28-29-30-án megrendezésre kerülő rangos divateseményen 15 tervező – köztük külföldi meghívott designerek legújabb kollekcióit tekinthetik meg az eseményre ellátogatók. A fashion show-kat komolyzenei betétek, látványos performanszok, pop előadók illetve live act-ok kísérik.

Bemutatkozó tervezők:

Evelyn Fink, Szonja Dudik, Ticci, Timarcs, Cogo, Balázs Eszter, Drenkrom, Vígékszer, Simonetta Sabo, Feelomena, Aranyi Szilvia, Essende, Rabocsi , Amirab.

Program

április 28. – Péntek:

Evelin Fink,Feelomena(Italy),Rabocsi,Simonetta Sabo

-Fellépő művészek:Kamara duo Paulik Lídia – Papp Henrik, Opera:Banai Sára

április 29. – Szombat:

Szonja Dudik, Cogo, Amirab(England), Vígékszer, Essende

április 30. – Vasárnap:

Drenkrom, Balázs Eszter, Timarcs, Aranyi Szilvia, Ticci

-Fellépő művészek:Galaxis műhely performance

Időpont: 2017. április 28-29-30, 19.00 óra (kapunyitás 18.30)

Helyszín: Gundel, Erzsébet Királyné Bálterem (1140, Gundel Károly út 4.)

Jegyek a helyszínen vásárolhatóak.

További infót itt találsz.