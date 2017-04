iamyank nagyot szólt a dobozban!

Mindenki csak állt, és szinte tátott szájjal nézte, élvezte, amit művelt ez a két ember a dobozban.

Április 20-a különleges programot ígért a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül. Városszerte több helyen állítottak fel átlátszó dobozokat, amelyekbe művészek bújtak, hogy a kultúrát népszerűsítsék. Úgy alakult, hogy a Madách téren felállított kocka kivilágításra került, és a pénteki, hűvös, de kegyes időjárásban valami meghitt melegséget árasztott magából.

Ezt a bensőséges légkört az a hosszú, raszta hajú srác és kísérője teremtette meg, aki már többször felforgatta a budapesti elektronikus étert, különböző projektjeivel, amelyekkel betekintést engedett nyerni a saját világába. Igen, ő iamyank, aki ez alkalommal egy csellistával, Barta Gyömbérrel közösen lépett fel a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül a TEXTURES címre keresztelt programon.

Kicsivel a 20 órás kezdés előtt még csak pár ember szédelgett a Healium Decoration csapata által fényvezérelt kocka előtt, Yank és Gyömbér pedig izgatottan várta, hogy elkezdhesse a zenei mutatványt, ahol a hangszeres játék az elektronikával keveredett. De még milyen tökéletes hangörvényekben, életre keltve a létezés örömét a közönségben.

A koncert feléig az első sorban állva néhány mozgó képkocka megörökítésére koncentrálva észre sem vettem, hogy milyen sokan lettek. Akkor tudatosult csak bennem, amikor éreztem a háttérből, hogy csak úgy áradnak a pozitív energiák, amit persze ez a páros kezdett belénk tölteni a hosszan elnyújtott dallamokkal.

A végén nem maradhatott el, hogy megörökítsem az akkorra nagyjából 300 főre duzzadó közönséget:

A páros ráadásul valami új, valami eddig még számukra is ismeretlent mutatott be, ahogy az a koncert végén elmondott pár szóból is kiderült. Yank nem győzött hálálkodni, amiért még a zord tavaszi idő ellenére is ennyien eljöttek, és végigélvezték velük a koncertet. Még szép, ezt nagy hiba lett volna kihagyni! Még ma is táplálkozhatunk az ott szerzett zenei élményekből, amit néhány rövid videóval meg is tudunk mutatni.

