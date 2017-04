A Berlinben élő orosz-izraeli zenész-multimédia művész Mary Ocher. az utóbbi években nemzetközileg is egyre nagyobb feltűnést kelt megalkuvást nem tűrő, egyedi alkotásaival, melyek a hatalom, identitás, elnyomás témái mentén vándorolnak.

Zenéje a nyers garázsrock, folk, art pop széles skáláján mozog, éteri vokálokkal, hol zongora-, hol szintikísérettel, afrikai dél-amerikai ritmusokat is bőven használva.Május 4-én a Müszi lesz Mary lemezbemutató körútjának egyik állomása. A “The West Against The People” idén márciusban jelent meg, a turné eddigi és következő állomásai: Mary Ocher “The West Against The People” Album Release Show.

Az albumhoz kísérő esszé is tartozik, mely itt található.

A koncertet a “The East Against The People” című late night show vezeti fel és keretezi, melyet a Kulcs Aliz elnevezésű titokzatos performansz-csoport celebrál.A bulit Sanyi Tilos DJ szettje zárja.