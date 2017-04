5 kihagyhatatlan májusi program az Esernyősben

Az Esernyős kulturális térként és kávézóként is működik 3 HÉV-megállónyira a Margit hídtól. Koncertek, kiállítások és filmek mellett igazi kávékülönlegességek várnak mindenkit Óbuda különleges hangulatú Fő terén. Májusi programkínálatuk 5 legjobb eseményét gyűjtöttük össze.

Élőzene az Esernyősben! – május 4. – 18:00

Lilienn és Kónyai Tibor duója a lélek derűjét viszi színpadra. Felemelő és örömébresztő előadásukban jazz-standardek, jazzesített különböző műfajok és energikus latin dallamok szólalnak meg, egészen a 20-as évektől napjaink dalainak fűszerezett hangulatú feldolgozásáig.

A formációt 2013-ban alapították, azóta gyakran lépnek fel országszerte a legjelentősebb jazz klubokban, illetve több koncertmeghívásnak tettek eleget külföldi városokban is, például Koppenhágában, Amszterdamban és Bécsben.

Ludmann Mihály művészettörténeti ismeretterjesztő sorozata – május 9 -18:00

Az előadások célja a képzőművészet nagy alkotói életműveinek bemutatása. Ezen életművek kiemelkedő alkotásai hordozzák koruk művészeti kihívásait, megmutatják az adott kor világképét és értékrendjét. Igazodási pontot is jelentenek, mert koruk művészetére is jelentős hatást gyakoroltak. A műalkotásokat szemlélve a bennük megjelenő szépség a mi mindennapi életünket is teljesebbé teheti. A sorozatot azoknak ajánljuk, akik szeretik a művészetet, meglévő ismereteiket szeretnék felidézni és gyarapítani, és azoknak is, akik most kezdenek el ismerkedni ezzel a sokszínű és gazdag világgal.

Jegyár: 900 Ft (teljes árú), 600 Ft (nyugdíjas, diák)

Olli Mäki legboldogabb napja- május 9 20:00

1962, Finnország. A mindössze huszonöt éves európai amatőr bokszbajnok, Olli Mäki élete legnagyobb meccsére készül: a tét a világbajnoki cím elnyerése. Az egyszerű családból érkező Olli hirtelen a reflektorfényben találja magát, az egész ország őt ünnepli és hatalmas elvárásokkal tekint a nagy mérkőzés elé. Ollit azonban nemcsak a média és a közvélemény tartja nyomása alatt, de ambiciózus edzője, Elis is a végletekig hajtja.

És akkor megtörténik a legrosszabb dolog, ami csak történhet egy olyan időszakban, amikor Ollinak csak teljes koncentrációra és kitartásra lenne szükség. Megismerkedik a gyönyörű Raijával és szerelmes lesz.

A filmklub házigazdája Baróti Éva újságíró, dokumentumfilmes.

Jegyár: 600 Ft (teljes árú ), 400 Ft (nyugdíjas, diák)

Paterson – május 16. – 18:00

Paterson buszsofőr napjaink Amerikájában egy New Jersey-beli városban, a vele azonos nevű Patersonban él. A befelé forduló férfi csöndes boldogságot talál egyszerű életében. Minden napja ugyanúgy telik: vezetés közben megfigyeli a várost, beszélgetésfoszlányokat kap el, esténként iszik egy pohár sört a törzshelyén, sétálni viszi a kutyáját, szabad perceiben pedig filozofikus verseket ír. Felesége, Laura pont az ellentéte: impulzív, harsány, és mindenben az állandó változást igényli. Mindennap új tervei vannak, és új célokat kerget. Ők ketten nem is lehetnének különbözőbbek, mégis harmóniában élnek egymással.

A filmklub házigazdája Baróti Éva újságíró, dokumentumfilmes.

Jegyár: 600 Ft (teljes árú), 400 Ft (nyugdíjas, diák)

Keleti Kapu – május 31. szerda 18.00

A nomád török népek társadalmi szerkezete és identitása

A honfoglalás kori nomád társadalom szerkezetéről nagyon keveset tudunk, de a török népek egyes csoportjai nagyon sokáig, egészen napjainkig megőrizték nomád életformájukat és az ehhez kapcsolódó nomád nemzetségi társadalmat. A hagyományosan nomád török népek (Kazak, kirgiz, nogaj, tuva) példáján keresztül ismerjük meg a nomád hagyományos társadalmi szerkezetét és nemzetségi rendszerét, és arra is keressük a választ, vajon volt-e a nomádoknak etnikus tudata, mikor és hogyan alakultak ki a modern török etnoszok, népek.

Előadó: Somfai Kara Dávid keletkutató etnológus, az MTA tudományos munkatársa

Jegyár: 1200 Ft (teljes árú), 900 Ft (nyugdíjas, diák).