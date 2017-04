3 nem mindennapi úti cél, aminek fel kell kerülnie a bakancslistádra

Bár a külföldi nyaralásról a legtöbbünknek Olaszország, Görögország vagy Spanyolország jut az eszébe, néha érdemes jobban körülnézni az utazási szolgáltatók oldalán, mert az új, kevésbé ismert úti célok között az élelmesek meglepően vonzó ajánlatokra bukkanhatnak. A Wizz Tours 3 érdekes úti célt ajánl.

Tirana

Az albán fővárost az elmúlt pár évben kezdték felfedezni a turisták, és az ebben rejlő lehetőséget a város vezetése is felismerte. „A mediterrán és a balkáni hangulat egyedülálló módon keveredik Tiranában” – fogalmaz Csanálosi István, a Wizz Tours ügyvezető igazgatója. „Azoknak ajánljuk, akik kedvelik a színes, hangos, kicsit kaotikus városokat, ahol még nem leptek el mindent a nyugati turisták, és nyáron is találni megfizethető szállást” – mondja az ügyvezető.

Montenegró

Városlátogatás vagy tengerparti nyaralás? Montenegróban nem kell választani, a kettőt akár egy hétvége alatt is össze lehet kötni. „Érdemes egy-két napot szánni a főváros török építészeti emlékeinek és egyre többfelé nyíló hangulatos kávéházainak felfedezésére” – mondja Csanálosi István, hozzátéve: a város talán legjobb tulajdonsága valójában kényelmes elhelyezkedése a kis országban. „Alig egy órányira a fővárostól már kijutunk a tengerhez, és az Adria talán legszebb partszakaszán, a Kotori-öbölnél üldögélhetünk egy pohár jó montenegrói vörösborral.”

Asztana

Aki pedig esetleg azt hinné, hogy diszkont áron csak a közeli európai országokba utazhat, téved: már akár Közép-Ázsia sztyeppéi is elérhető távolságba kerültek. „Kazahsztán nem az a klasszikus nyaralóhely, de a kirándulni kedvelő, kalandvágyóbb utazóknak mindenképpen érdemes megfontolni egy látogatást” – mondja Csanálosi István. Asztana, a kazah főváros futurisztikus, 21. századi építészetével, gazdag múzeumaival és kiállításaival büszkélkedhet, ráadásul az idei világkiállítás helyszíneként szeptemberig a szokásosnál mozgalmasabb lesz a város. A természetet kedvelőknek is javasolt ellátogatni Kazahsztánba, hiszen a fővárostól nem messze található a Világörökség részeként is számon tartott Korgalzhyn nemzeti park, ahol flamingók, pelikánok, darvak és számtalan más madárfaj nagy csapatai figyelhetők meg.