Extra hosszú hétvégi programajánló

Ez a hétvége különösen közel áll a szívünkhöz, mégpedig azért, mert a következő héten ér véget! Hétfő, május elseje szerencsére munkaszüneti nap lesz, vagyis három napossá fog hízni a mostani hétvége. Reméljük, hogy hatalmas partikkal és izgalmas programokkal ünneplitek meg a munkát. Adunk hozzá pár tippet, hogyan.

Csütörtök – Április 27.

Cultivo – Reklám & kommunikáció – Ötkert – 20:00

Nem mindennapi beszélgetést rendeznek a Cultivo kerekasztalánál! Még hogy beszélgetést… Valódi kommunikációs tűzijátékot hoztak nektek a hazai reklámszakma három ikonjával! Kis szövegírás kis stratégai tervezés és persze legendás reklámokat is leforgatnak a soron következő Cultivo alkalmával.

További infókért katt ide.

Irie Maffia, vendég: Kelemen Kabátban – Budapest Park – 18:00

2017-ben először a Budapest Parkban koncertezik az Irie Maffia, és a 2017-es szezonban ez lesz az első koncert a Budapest Parkban! Vendég: Kelemen Kabátban

További infókat itt találsz.

Péntek – Április 28.

5k Magic – Ötkert – 23:00

Minden órában Bruno Mars zenével, Endyvel és Jamival a dj pultban jön az 5K MAGIC, a hosszú hétvége legkomolyabb házibuliján! Belépő ányoknak: ingyenes.

Részleteket itt találsz.

Szombat – Április 29.

Czakó Piacz és cukorvirág készítő workshop – Czakó Piacz – 8:00

Dübörög a spárgaszezon, indul az eper, van már újkrumpli is, lesznek még füstölt húsok, csirke, kacsa, tejtermékek tehén-, kecske- és juhtejből, friss kenyér királybúzából, szarvasgomba, méz, csírák, lekvárok és szörpök, chili és bbq szószok.

Továbbiakért ide sétálj.

Street food piknik – Gundel Kertben- hétfőig

A Gundel évszázados fák lombjaitól zöld kertje ismét megnyitja kapuit a vendégek és a gördülő gasztronómia, a street food jeles képviselői előtt. A megújulás és a természet ébredése jegyében friss alapanyagokból készült új kreációkkal várja a Gundel Créperie és a kertet benépesítő Food truck-ok csapatai a természet és a gasztronómiai szerelmeseit. A nap folyamán utcazenészek előadásai adják a zenei aláfestést.

Több infót itt találsz.

Régiségek utcája – antikvitások a Lipótvárosban, művészeti séta – Resident Art Budapest 11:30

Látogass el Budapest nevezetes műkereskedő-utcájába, ahol betérhetsz a város legpatinásabb galériáiba, kisebb antikvitásokat is célba vehetsz, majd art deco bútorokat és dísztárgyakat nézegethetsz. Végül leereszkedhetsz a város legnagyobb pincegalériájába, ahol az antik bútorok, a klasszikus és kortárs festmények egy térben láthatóak.

Részletekért katt ide.

Move your ribs! – Korean BBQ Night – Baotiful – 16:00

Mennyit lehet kihozni egy BBQ oldalasból? Itt megmutatják! A koreai hagyományoknak megfelelően pácolják, majd este a grillre csapják!

További infóért katt ide.

Runway – The Long Weekend – BRKLYN – 23:00

Húzunk egy merészet és egy nagyon komoly elképzeléssel megyünk neki a szombatnak! Ki mondta, hogy nem férnek meg egymás mellett a legnagyobb house és pop slágerek egy este alatt!? Ki mondta, hogy szombaton nem érdemes bulizni menni!?

Részleteket itt találsz.

HVOB Silk Tour Budapest -Akvárium – 20:00

Európai lemezbemutató turné. Special Guest: Winston Marshall. A kedvezményes elővételes jegyek már elfogtak, online itt vehetsz jegyeket, további infóért pedig ide kattints.

Vasárnap – Április 30.

Le Grand Opening – Hamvai & Kaufer & Haida – Le Bistro – 22:00

Akár esik, akár fúj, egy új partysorozattal hivatalosan is elstartol a Le Grand 2017-es szezonja! A városban, és mégis kívül. Kívül, és mégis belül. Olyan ez, mint egy random nyaralás, fárasztó utazás és soha véget nem érő pakolás nélkül, mindezt a Duna partján, a megújult Le Bistro-ban. A 2017-es szezonnyitó bulira visszatérnek a nagy kedvencek, -Hamvai & Kaufer Haidával kiegészülve-, akik minden eddiginél komolyabb szettel készülnek.

Több infót itt találsz.

Dollár Papa Gyermekei: Csehov – Trafó House -17:00

Dollár Papáék rég dédelgetett álma valósul meg: egy jó kis Csehov. Vagy nem is egy? A stúdiót kinőtték, irány a nagyterem. Vidéken eddig csak mi voltunk, de most megjelentek a prolik is. Most már minden tó, még a tyúkszarnyi is, körbe van épülve nyaralókkal. Már nem bír magával a sok patkány a fővárosban, építkezik, jön a telekre, ülteti a paradicsomát és zabálja. Azt tudom mondani, hogy a prolik száma, mondjuk csak egy-két év alatt is, rendkívüli méreteket fog elérni

Részletekért katt ide.

We love Freedom – 4bro Downtown – 23:00

Ismét egy hosszú hétvége?! Ugye tudjuk, hogy ez mit jelent? Ezúttal a munka ünnepét célozzák be a jól megérdemelt másnaposság eltöltésére! Mivel másnap munkaszüneti nap lesz, ezért egész éjszaka végre mindenki lazíthat és kivetkőzhet önmagából még a vizsgaidőszak előtt.

Részleteket itt találsz.

Nemzetközi Jazznap – Müpa Budapest – 16:00

Az UNESCO 2011-ben nyilvánította Nemzetközi Jazznappá április 30-át. A Müpa idén negyedszer csatlakozik a rendezvénysorozathoz, és ennek keretében másodszor kínál fellépési lehetőséget a februári Jazz Showcase-en a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt zenekar számára. Az ingyenes koncertek sorát 16.00 órakor az ifjú győztes, a Ludányi Tamás Quartet nyitja.

További információkat itt találsz.

Recirquel Újcirkusz Társulat: A Meztelen Bohóc – Müpa Budapest – 19:00

A bohóc élete véget ér, de mielőtt átlépi az ismeretlen kapuját, hátra kell hagynia a gallérját. A végső taps előtt csak lelkét lecsupaszítva teheti meg utolsó lépteit. Az előadásban átvitt értelemben és szó szerint is lehull az álarc, hiszen az artisták olyan lelki tájakra, kivételes belső utazásra invitálják a nézőt, amelynek során eltűnnek a valódi lényeget fedő és óvó rétegek. A látványos és nagyszabású, élő zenével kísért, táncosokkal kibővített produkcióban kalauzaink a Recirquel tehetséges artistái. A társulat öt táncossal és négy gumiasztalos művésszel kiegészülve egy év alatt alkotta meg A Meztelen Bohócot.

Részletekért kattints ide.

Hétfő – Május 1.

A Nagy Futam – Akvárium 8:00

Versenyautók, versenymotorok, sőt, versenykamionok a város szívében? Igen, ez a Nagy Futam, amelynek azon felül, hogy rendkívüli látványossággal szolgál a közönségnek (hiszen szinte már presztízs, hogy ezen a rendezvényen a „szakma” legjobbjai vegyenek részt), nem titkolt célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz a technikai sportokat.

Még több infóért katt ide.

Balkán Grill Majális -Bereg Bar & Cafe – 12:00

Gasztrokalandozásokat vezet a balkáni, jamaikai, amerikai, és erdélyi területekre. Közben lehet szürcsölgetni a megnövelt craftsör repertoár gondosan kiválasztott példányait, valamint nagyokat ejtőzöni az újávarázsolt kerben.

További részletekért katt ide.