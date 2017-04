Filmet készítenek a hírnévért küzdő Madonnáról

Utazzunk vissza az időben nem sokkal a pattintott kőkorszak utáni érába, amikor még Madonna is zsenge és fiatal volt, és a hírnévről csak álmodozni mert. Persze, mint tudjuk nem csak álmodozott, hanem kőkeményen harcolt is, melynek meglett az eredménye. Az énekesnő karrierjének kezdeti nehézségeit fogja bemutatni a “Blonde Ambition” című életrajzi film, melyet nemsokára már el is kezdenek forgatni.

A Blonde Ambition az Universal filmstúdió falai között fog megszületni, Elyse Hollander szövegkönyve alapján. A kéziratot 2016-ban a legjobb, filmre nem vitt szövegkönyvnek is megválasztották, úgyhogy esélyes, hogy nem fogjuk halálra unni magunkat a Madonna-ihlette filmen.

A Blonde Ambition az 1980-as évek New Yorkjában fog játszódni, ahol szegény, szerény Madonnának fel kell vennie a harcot a zeneipart működtető gaz férfiakkal, és be kell bizonyítania, hogy egy igazi sztáralkat, akinek még a hangja is jó. A film készítésében szerepet fog vállalni pár hollywoodi nagy név is, például Brett Ratner (Csúcsformában) és Michael De Luca (A szürke ötven árnyalata), írja az EW.

A premier időpontjáról még nincsenek információk.