A Budapesti Tavaszi Fesztivál különleges programja: iamyank a dobozban

A Budapesti Tavaszi Fesztivál nagy örömünkre bemutatja az IAMYANK – TEXTURES programot. Április 21-én, pénteken este iamyank beül egy dobozba, hogy kényeztető hanghullámait egy csellistával kiegészülve ossza meg a Madách téren összegyűlt közönséggel.

A kísérleti elektronika legkellemesebb világát közvetítő Yank évek óta valósítja meg önálló és másokkal közös projektjeit, melyek során a hallgató mindig belesüppedhet a képzeletbeli fotelba, vagy épp egy hatalmas lufira kötözve emelkedhet a magasba.

Legutóbb a Capa Központban hallgathattuk meg egy új projekt keretén belül, akkor az elmúlt évek során összegyűlt ambient és experimental ötleteit fogta össze egy csokorba, a nem hétköznapi helyszínen.

Tavaly is több alkalommal örvendeztette meg a nagyérdeműt az IAMYANK LIVE BAND koncertek élményével és megjelent Hiraeth című albuma is, aminek zenéit azóta több tízezren játszották le a soundcloud oldalán. A teljes albumot ITT tudjuk meghallgatni, most az album előzetesébe hallgatózunk:

Az érzelmekkel átitatott, szinte cseppfolyós elektronika specialistája most tovább mélyíti az eddig kiteljesített önvalóságát és a Budapesti Tavaszi Fesztivál INGYENES programjaként újra valami kultikus élményt kíván faragni az érdeklődők számára. Az esemény különleges varázslatot eredményez majd az ambient és experimental textúrák és zajok keveredéséből, Barta Gyömbér csellójátékának kiegészülésével és a Healium Decoration csapat szemet kápráztató vizuális jelenlétével.

Testközelből tapasztaljuk meg, ahogy a hangok egymásra épülnek és régi, szemcsés, homályos, recsegős tájképet festenek majd a szemünk elé, a Madách téren, április 21-én, este 20-kor, egy kockában, és jó idő lesz! Addig is:

Kovács M