A legújabb budai mozitól Jennifer Lawrence-ig – ezeket olvastátok a héten

Reméljük, mindenki kipihente a húsvét fáradtságait és már régen megette az utolsó szelet húsvéti sonkát is. A húsvétozáson kívül is sok minden történt a héten, például Jennifer Lawrence az egyik pesti kocsmában mulatozott – amiről természetesen mi is beszámoltunk, ti pedig el is olvastátok. Ismét összegyűjtöttük azt az 5 cikket, melyekre legtöbben voltatok kíváncsiak ezen a héten.

Bizony, mindenki kíváncsi rá, hogyan néztek ki a világ meghatározó politikusai, amikor még fiatalok voltak. Obama eléggé laza volt, de Angela Merkelt is nehéz felismerni a pár évtizede készült fotón.

Fastfood, junkfood és még sok más finom, ám annál egészségtelenebb étel, melyet talán naponta eszünk, annak ellenére, hogy cseppet sincs jó hatással a szervezetünkre. Ne aggódj, nem vagy egyedül. Megmutattuk, mik a fiatalok étkezési szokásai közül a legrosszabbak.

Bizony, megírtuk azt is, hogy mennyibe kerül egy mozijegy a MOM Park és a Mammut új mozijában, a Cinemapinken, és azt is, hogy milyen rágcsákat és innivalókat szerezhetsz itt be, és legfőképp, hogy mindezt mennyiért teheted.

Bár az új fellépőknek is nagyon örülünk (elsősorban Macklemore-nak), egyik sem tudja túllicitálni a Sziget legnagyobb durranását, P!nket.

A hét közepén a Klub Vittulában tűnt fel Jennifer Lawrence, aki még mindig legújabb filmje forgatása miatt van Budapesten. Szerencsére nem hajtják túl annyira a színésznőt, néha még neki is van ideje picit kieresztenie a gőzt egy pesti kocsmában.